Авиакомпания «Ямал» будет бесплатно перевозить ветеранов

Ветераны Великой Отечественной войны получат бесплатные билеты в экономклассе Фото: Владимир Жабриков

Авиакомпания «Ямал» в период майских праздников будет бесплатно перевозить ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

«В честь 77 годовщины Победы в Великой Отечественной войне авиакомпания „Ямал“ проводит традиционную акцию „Ветеран“. В период майских праздников ветераны ВОВ смогут при перелете воспользоваться 100% скидкой от примененного тарифа на всех регулярных рейсах авиакомпании», — говориться в сообщении.

Воспользоваться правом бесплатного полета в эконом-классе также смогут бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Помимо этого бесплатный авиабилет сможет оформить пассажир, сопровождающий ветерана, при условии, что они планируют совместный перелет и оформление билетов производится одновременно. Для получения скидки необходимо предоставить документы, подтверждающие право на льготную перевозку.

«Ежегодно более 15 лет подряд мы бесплатно перевозим ветеранов Великой Отечественной войны, помогаем им посетить памятные места, встретиться с фронтовыми товарищами. Мы выражаем уважение и благодарность нашим дедам и прадедам за их самоотверженность, за освобождение от фашизма и мирное небо над нашей страной», — приводит слова генерального директора авиакомпании «Ямал» Артема Лобачева пресс-служба.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Ямал» отменила рейсы в аэропорт Краснодара до 26 марта. Пассажиры, чьи рейсы отменили, могут без дополнительной платы поменять дату перелета, либо вернуть авиабилеты.

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