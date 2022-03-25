Артюхов и Корепанов рассказали о сотрудничестве ЯНАО и Тюмени

Дмитрий Артюхов рассказал о планах кооперации ЯНАО и Тюменской области

Сейчас Ямал активно работает над тем, чтоб межрегиональная кооперация с Тюменью давала максимальный результат. Об этом сообщил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов журналистам на дне оленевода в Салехарде, передает корреспондент URA.RU.

«Нынешняя обстановка заставляет нас еще больше смотреть на кооперацию между регионами. Ямал, как известно — это крупнейшие проекты и нам всегда нужна промышленность с юга, всего Урала и, конечно, Тюменской области. Сейчас активно этим занимаемся, чтоб межрегиональная кооперация давала реальный плоды», — сообщил губернатор, отвечая на вопрос про судьбу программы «Сотрудничество».

Председатель Тюменской думы Сергей Корепанов также рассказал о возможности поступлений с Тюмени на Ямал сельхоз продукции. «Я считаю, что сейчас в связи с увеличением объемов сельхозпродукции в наших теплицах, наверное, свеженькая зелень также будет вас поступать. Я считаю, что наверняка ямальцы будут рады этому», — заявил политик.

Ранее URA.RU сообщало, что на Дне оленевода в Салехарде планируют установить рекорд России. В окружной столице одновременно пожарят более 120 килограммов ряпушки.