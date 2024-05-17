Путин рассказал о своем общении с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что держал постоянный контакт с украинским лидером Владимиром Зеленским до того, как российско-украинский конфликт достиг острой фазы. Об этом глава российского государства рассказал на пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай.
Президенту РФ задали вопрос, будет ли он готов к диалогу с Зеленским после истечения полномочий украинского лидера на своем посту. «Мы, мы и раньше с ним общались. Были в постоянном контакте до того, как конфликт вышел в острую фазу вооружённой борьбы», — сказал Владимир Путин. Трансляцию конференции проводит телеканал «Россия-24».
На этом же мероприятии президент РФ заявил, что украинские власти виноваты в том, что сейчас происходит на Украине. В частности, они виновны в прорыве ВС России на харьковском направлении.
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