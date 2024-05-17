Путин рассказал о своем общении с Зеленским

Путин заявил, что держал контакт с Зеленским до обострения конфликта
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Владимир Путин (на фото) заявил, что что был в постоянном контакте с Владимиром Зеленским
Владимир Путин (на фото) заявил, что что был в постоянном контакте с Владимиром Зеленским Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что держал постоянный контакт с украинским лидером Владимиром Зеленским до того, как российско-украинский конфликт достиг острой фазы. Об этом глава российского государства рассказал на пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай.

Президенту РФ задали вопрос, будет ли он готов к диалогу с Зеленским после истечения полномочий украинского лидера на своем посту. «Мы, мы и раньше с ним общались. Были в постоянном контакте до того, как конфликт вышел в острую фазу вооружённой борьбы», — сказал Владимир Путин. Трансляцию конференции проводит телеканал «Россия-24».

На этом же мероприятии президент РФ заявил, что украинские власти виноваты в том, что сейчас происходит на Украине. В частности, они виновны в прорыве ВС России на харьковском направлении. 

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Президент России Владимир Путин заявил, что держал постоянный контакт с украинским лидером Владимиром Зеленским до того, как российско-украинский конфликт достиг острой фазы. Об этом глава российского государства рассказал на пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай. Президенту РФ задали вопрос, будет ли он готов к диалогу с Зеленским после истечения полномочий украинского лидера на своем посту. «Мы, мы и раньше с ним общались. Были в постоянном контакте до того, как конфликт вышел в острую фазу вооружённой борьбы», — сказал Владимир Путин. Трансляцию конференции проводит телеканал «Россия-24». На этом же мероприятии президент РФ заявил, что украинские власти виноваты в том, что сейчас происходит на Украине. В частности, они виновны в прорыве ВС России на харьковском направлении. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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