Бизнесмены поставляли поддельное масло в вуз и больницы Екатеринбурга

В вузе и нескольких больницах Екатеринбурга выявили поддельное масло. Продукцию изготавливали и поставляли уральские предприятия. Информацию о нарушениях передали в полицию, рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«В пяти пробах сливочного масла были обнаружены признаки фальсификации (проведен отбор проб животноводческой продукции в одном из вузов Екатеринбурга, а также в лечебных учреждениях). Среди поставщиков фальсифицированной продукции значились ООО „Эльбрус-Екб“, ООО „ПК Чистые продукты“, ИП Кузнецов Г.С. Произвели продукцию с признаками фальсификации ООО „Уральский маслозавод“, ООО „ПК Чистые продукты“, ООО „АМК“ и ИП Керимханов Н.К», — следует из сообщения.
Информация о производителях и поставщиках направлена в полицию. "Управлением на постоянной основе проводится работа по пресечению и предупреждению выявленных нарушений", — отметили в ведомстве.
Еще одного поставщика поддельной продукции выявили в апреле. Им оказалась директор ООО „Премиум“ Алевтина Глухих, которая поставляла поддельное мясо в дома престарелых и инвалидов.
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