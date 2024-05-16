16 мая 2024

Бизнесмены поставляли поддельное масло в вуз и больницы Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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В пяти пробах масла обнаружили признаки подделки
В пяти пробах масла обнаружили признаки подделки Фото:

В вузе и нескольких больницах Екатеринбурга выявили поддельное масло. Продукцию изготавливали и поставляли уральские предприятия. Информацию о нарушениях передали в полицию, рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

«В пяти пробах сливочного масла были обнаружены признаки фальсификации (проведен отбор проб животноводческой продукции в одном из вузов Екатеринбурга, а также в лечебных учреждениях). Среди поставщиков фальсифицированной продукции значились ООО „Эльбрус-Екб“, ООО „ПК Чистые продукты“, ИП Кузнецов Г.С. Произвели продукцию с признаками фальсификации ООО „Уральский маслозавод“, ООО „ПК Чистые продукты“, ООО „АМК“ и ИП Керимханов Н.К», — следует из сообщения.

Информация о производителях и поставщиках направлена в полицию. "Управлением на постоянной основе проводится работа по пресечению и предупреждению выявленных нарушений", — отметили в ведомстве.

Еще одного поставщика поддельной продукции выявили в апреле. Им оказалась директор ООО „Премиум“ Алевтина Глухих, которая поставляла поддельное мясо в дома престарелых и инвалидов.

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В вузе и нескольких больницах Екатеринбурга выявили поддельное масло. Продукцию изготавливали и поставляли уральские предприятия. Информацию о нарушениях передали в полицию, рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. «В пяти пробах сливочного масла были обнаружены признаки фальсификации (проведен отбор проб животноводческой продукции в одном из вузов Екатеринбурга, а также в лечебных учреждениях). Среди поставщиков фальсифицированной продукции значились ООО „Эльбрус-Екб“, ООО „ПК Чистые продукты“, ИП Кузнецов Г.С. Произвели продукцию с признаками фальсификации ООО „Уральский маслозавод“, ООО „ПК Чистые продукты“, ООО „АМК“ и ИП Керимханов Н.К», — следует из сообщения. Информация о производителях и поставщиках направлена в полицию. "Управлением на постоянной основе проводится работа по пресечению и предупреждению выявленных нарушений", — отметили в ведомстве. Еще одного поставщика поддельной продукции выявили в апреле. Им оказалась директор ООО „Премиум“ Алевтина Глухих, которая поставляла поддельное мясо в дома престарелых и инвалидов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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