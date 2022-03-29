Китай заступился за Россию перед США

29 марта 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

Попытки США сдержать Китай и Россию успехом не увенчаются, считают в МИД КНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Попытки правительства США сдержать Китай и Россию успехом не увенчаются. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее Пентагон в актуальной стратегии национальной безопасности назвал Россию «острой угрозой». А Китай — «постоянным соперником». «Вышеупомянутый доклад о стратегии национальной безопасности США полон менталитета холодной войны и блокового противостояния. Китай и Россия являются двумя крупными державами. Попытка США сдержать и оказать давление на КНР и Россию успехом не увенчается», — цитирует его РИА «Новости». Спикер Госдумы Вячеслав Володин напоминал, что 19 лет назад США вторглись в Ирак, чтобы получить контроль над нефтеносными районами страны. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов также заявлял, что США не могут судить, кто является «военным преступником», так как на совести самой страны лежат многочисленные военные преступления и создания очагов международного терроризма. США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Попытки правительства США сдержать Китай и Россию успехом не увенчаются. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее Пентагон в актуальной стратегии национальной безопасности назвал Россию «острой угрозой». А Китай — «постоянным соперником». «Вышеупомянутый доклад о стратегии национальной безопасности США полон менталитета холодной войны и блокового противостояния. Китай и Россия являются двумя крупными державами. Попытка США сдержать и оказать давление на КНР и Россию успехом не увенчается», — цитирует его РИА «Новости». Спикер Госдумы Вячеслав Володин напоминал, что 19 лет назад США вторглись в Ирак, чтобы получить контроль над нефтеносными районами страны. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов также заявлял, что США не могут судить, кто является «военным преступником», так как на совести самой страны лежат многочисленные военные преступления и создания очагов международного терроризма. США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.