Посол РФ ответил на обвинения в военных преступлениях от США

США пытаются демонизировать Россию в глазах общественности, считает Анатолий Антонов Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США не могут судить, кто является «военным преступником», а кто нет. Такое мнение высказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он отметил, что это право не может принадлежать стране, на совести которой «сотни тысяч загубленных жизней по всему миру».

«Вызывает отторжение попытка Соединенных Штатов присвоить себе право судить, кто есть „военный преступник“. Страна, на совести которой сотни тысяч загубленных жизней по всему миру, разрушенные государства, десятки гуманитарных катастроф, создание очагов международного терроризма, по определению не может быть таковой», — цитирует Анатолия Антонова официальный telegram-канал посольства России в Вашингтоне.

По мнению дипломата, США стремится демонизировать Россию в глазах общественности. Антонов поинтересовался у Вашингтона, не пора ли ему остановиться в попытках разжечь русофобию.

Ранее посол припомнил США, что американские самолеты бомбили города Югославии, Ирака, Ливии, Афганистана и Сирии. Так Антонов ответил на слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, который сообщил, что они изучают действия России во время спецоперации на Украине. В частности, Минобороны США ищет доказательства «военных преступлений» со стороны армии РФ, передает «Царьград». До этого глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин напомнил американскому президенту Джо Байдену, что тот инициировал бомбардировки Югославии. А спикер Госдумы Вячеслав Володин указал, что США вторглись в Ирак ради того, чтобы получить контроль над нефтеносными районами страны.

Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что она призвана защитить жителей Донбасса от киевского режима. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что спецоперация РФ не направлена против мирного населения Украины. Россия никогда не имела претензий лично к народу страны, подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские военные не открывают огонь по мирным жителям Украины, а помогают им.

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