28 марта 2022

Иностранцы остались без зарплаты и документов в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет областной думы по бюджету. Курган, депутат, чиновник, руки, документы к заседанию, бумаги на подпись
Прокуратура разбирается в обстоятельствах произошедшего Фото:

Сразу 14 иностранных сотрудников компании «ЦХД Инжиниринг» в Новом Уренгое оказались уволенными без выплаты зарплаты за декабрь 2021 года и январь—февраль 2022 года. Из-за того, что рабочие не получили свои деньги, они не могу устроиться в другую организацию и оформить необходимые документы. Об этом URA.RU рассказал один из пострадавших, гражданин Узбекистана Сирож Разметдинов.

«Без денег мы куда пойдем? Мы хотим работать в другой организации, но нужны деньги на разные вещи, нужно документы сделать еще снова. Без денег мы ничего не можем», — сообщил Разметдинов.

По словам рабочего, сейчас они проживают в общежитии, которое им все же предоставила компания. Также пострадавшие сотрудники обратились в прокуратуру. В надзорном ведомстве URA.RU сообщили, что действительно у них было заявление от рабочих. «Организация зарегистрирована в Московской области, городе Видное. Проверки проводятся прокуратурой города Видное», — пояснили в пресс-службы прокуратуры ЯНАО.

Получить оперативный комментарий «ЦХД Инжиниринг» не удалось. Там на звонок корреспондента никто не ответил. По данным из открытых источников, директором компании является Дмитрий Донской.

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Сразу 14 иностранных сотрудников компании «ЦХД Инжиниринг» в Новом Уренгое оказались уволенными без выплаты зарплаты за декабрь 2021 года и январь—февраль 2022 года. Из-за того, что рабочие не получили свои деньги, они не могу устроиться в другую организацию и оформить необходимые документы. Об этом URA.RU рассказал один из пострадавших, гражданин Узбекистана Сирож Разметдинов. «Без денег мы куда пойдем? Мы хотим работать в другой организации, но нужны деньги на разные вещи, нужно документы сделать еще снова. Без денег мы ничего не можем», — сообщил Разметдинов. По словам рабочего, сейчас они проживают в общежитии, которое им все же предоставила компания. Также пострадавшие сотрудники обратились в прокуратуру. В надзорном ведомстве URA.RU сообщили, что действительно у них было заявление от рабочих. «Организация зарегистрирована в Московской области, городе Видное. Проверки проводятся прокуратурой города Видное», — пояснили в пресс-службы прокуратуры ЯНАО. Получить оперативный комментарий «ЦХД Инжиниринг» не удалось. Там на звонок корреспондента никто не ответил. По данным из открытых источников, директором компании является Дмитрий Донской.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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