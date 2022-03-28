Иностранцы остались без зарплаты и документов в ЯНАО

Сразу 14 иностранных сотрудников компании «ЦХД Инжиниринг» в Новом Уренгое оказались уволенными без выплаты зарплаты за декабрь 2021 года и январь—февраль 2022 года. Из-за того, что рабочие не получили свои деньги, они не могу устроиться в другую организацию и оформить необходимые документы. Об этом URA.RU рассказал один из пострадавших, гражданин Узбекистана Сирож Разметдинов.
«Без денег мы куда пойдем? Мы хотим работать в другой организации, но нужны деньги на разные вещи, нужно документы сделать еще снова. Без денег мы ничего не можем», — сообщил Разметдинов.
По словам рабочего, сейчас они проживают в общежитии, которое им все же предоставила компания. Также пострадавшие сотрудники обратились в прокуратуру. В надзорном ведомстве URA.RU сообщили, что действительно у них было заявление от рабочих. «Организация зарегистрирована в Московской области, городе Видное. Проверки проводятся прокуратурой города Видное», — пояснили в пресс-службы прокуратуры ЯНАО.
Получить оперативный комментарий «ЦХД Инжиниринг» не удалось. Там на звонок корреспондента никто не ответил. По данным из открытых источников, директором компании является Дмитрий Донской.
Сразу 14 иностранных сотрудников компании «ЦХД Инжиниринг» в Новом Уренгое оказались уволенными без выплаты зарплаты за декабрь 2021 года и январь—февраль 2022 года. Из-за того, что рабочие не получили свои деньги, они не могу устроиться в другую организацию и оформить необходимые документы. Об этом URA.RU рассказал один из пострадавших, гражданин Узбекистана Сирож Разметдинов. «Без денег мы куда пойдем? Мы хотим работать в другой организации, но нужны деньги на разные вещи, нужно документы сделать еще снова. Без денег мы ничего не можем», — сообщил Разметдинов. По словам рабочего, сейчас они проживают в общежитии, которое им все же предоставила компания. Также пострадавшие сотрудники обратились в прокуратуру. В надзорном ведомстве URA.RU сообщили, что действительно у них было заявление от рабочих. «Организация зарегистрирована в Московской области, городе Видное. Проверки проводятся прокуратурой города Видное», — пояснили в пресс-службы прокуратуры ЯНАО. Получить оперативный комментарий «ЦХД Инжиниринг» не удалось. Там на звонок корреспондента никто не ответил. По данным из открытых источников, директором компании является Дмитрий Донской.