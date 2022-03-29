Жители ЯНАО через суд получили от чиновников соцвыплату

Молодая семья из села Аксарка (Приуральский район, ЯНАО) через суд добилась получения социальной выплаты на приобретение жилья от жилищной комиссии Приуральского района. Как сообщает окружная прокуратура, чиновники назвали причиной отказа в получении сертификата, отсутствие у заявителей постоянной регистрации на территории ЯНАО.
«Прокуратурой Приуральского района установлен факт незаконного отказа в выдаче свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодой семье, проживающей в с. Аксарка с 2014 года. Прокуратурой Приуральского района в Лабытнангский городской суд направлено исковое заявление о признании незаконным решения об отказе в выдаче свидетельства», — говорится в сообщении прокуратуры.
До этого жилищная комиссия Приуральского района приняла решение об отказе в выдаче молодой семье социальной выплаты из-за отсутствия у жителей постоянной регистрации на территории ЯНАО. Однако суд согласился с позицией прокурора и признал решение чиновников незаконным. Также по решению суда молодой семье было выплачено более одного миллиона рублей на приобретение жилья.
Агентство обратилось за комментарием в администрацию Приуральского района. На момент публикации ответа не поступило.
Ранее URA.RU сообщало, что администрацию Тазовского района через суд обязали сократить на два года срок расселения аварийного дома в поселке Тазовский. До этого власти хотели расселить дом в 2024 году.
Молодая семья из села Аксарка (Приуральский район, ЯНАО) через суд добилась получения социальной выплаты на приобретение жилья от жилищной комиссии Приуральского района. Как сообщает окружная прокуратура, чиновники назвали причиной отказа в получении сертификата, отсутствие у заявителей постоянной регистрации на территории ЯНАО. «Прокуратурой Приуральского района установлен факт незаконного отказа в выдаче свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодой семье, проживающей в с. Аксарка с 2014 года. Прокуратурой Приуральского района в Лабытнангский городской суд направлено исковое заявление о признании незаконным решения об отказе в выдаче свидетельства», — говорится в сообщении прокуратуры. До этого жилищная комиссия Приуральского района приняла решение об отказе в выдаче молодой семье социальной выплаты из-за отсутствия у жителей постоянной регистрации на территории ЯНАО. Однако суд согласился с позицией прокурора и признал решение чиновников незаконным. Также по решению суда молодой семье было выплачено более одного миллиона рублей на приобретение жилья. Агентство обратилось за комментарием в администрацию Приуральского района. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что администрацию Тазовского района через суд обязали сократить на два года срок расселения аварийного дома в поселке Тазовский. До этого власти хотели расселить дом в 2024 году.