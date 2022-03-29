Жители ЯНАО через суд получили от чиновников соцвыплату

Молодая семья из села Аксарка через суд получила более 1 млн рублей на покупку жилья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Молодая семья из села Аксарка (Приуральский район, ЯНАО) через суд добилась получения социальной выплаты на приобретение жилья от жилищной комиссии Приуральского района. Как сообщает окружная прокуратура, чиновники назвали причиной отказа в получении сертификата, отсутствие у заявителей постоянной регистрации на территории ЯНАО.

«Прокуратурой Приуральского района установлен факт незаконного отказа в выдаче свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодой семье, проживающей в с. Аксарка с 2014 года. Прокуратурой Приуральского района в Лабытнангский городской суд направлено исковое заявление о признании незаконным решения об отказе в выдаче свидетельства», — говорится в сообщении прокуратуры.

До этого жилищная комиссия Приуральского района приняла решение об отказе в выдаче молодой семье социальной выплаты из-за отсутствия у жителей постоянной регистрации на территории ЯНАО. Однако суд согласился с позицией прокурора и признал решение чиновников незаконным. Также по решению суда молодой семье было выплачено более одного миллиона рублей на приобретение жилья.

Агентство обратилось за комментарием в администрацию Приуральского района. На момент публикации ответа не поступило.

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