Украина предложила Польше и Прибалтике начать блокаду России

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Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, колючая проволока, граница, таможенный пост
Украина, Польша и Прибалтика договариваются о закрытии границ с Россией и Белоруссией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев ведет переговоры с Варшавой и странами Прибалтики о закрытии границ с Россией и Белоруссией. Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

«Наши польские партнеры ведут переговоры с соседями: с Литвой, Латвией и Эстонией, и мы также обратились к этим странам, чтобы одновременно эти страны закрыли свои границы для Беларуссии и России», — сказал Дещица в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости». По его словам, блокируя границы РФ и Белоруссии, Украина и Польша хотят пресечь поставки западных товаров в Россию.

Все это происходит на фоне спецоперации, которую с 24 февраля проводит на Украине РФ. На данный момент, почти освобождена от ВСУ и нацбатов территория ЛНР. Есть подвижки в ДНР. В частности, ведутся бои за Мариуполь. Кроме того, российские войска серьезно продвинулись на приморском направлении, заняв Бердянск, Мелитополь, Херсон и выйдя к Николаеву.

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Киев ведет переговоры с Варшавой и странами Прибалтики о закрытии границ с Россией и Белоруссией. Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица. «Наши польские партнеры ведут переговоры с соседями: с Литвой, Латвией и Эстонией, и мы также обратились к этим странам, чтобы одновременно эти страны закрыли свои границы для Беларуссии и России», — сказал Дещица в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости». По его словам, блокируя границы РФ и Белоруссии, Украина и Польша хотят пресечь поставки западных товаров в Россию. Все это происходит на фоне спецоперации, которую с 24 февраля проводит на Украине РФ. На данный момент, почти освобождена от ВСУ и нацбатов территория ЛНР. Есть подвижки в ДНР. В частности, ведутся бои за Мариуполь. Кроме того, российские войска серьезно продвинулись на приморском направлении, заняв Бердянск, Мелитополь, Херсон и выйдя к Николаеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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