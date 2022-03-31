Украина предложила Польше и Прибалтике начать блокаду России

31 марта 2022 в 11:35 Размер текста - 17 +

Украина, Польша и Прибалтика договариваются о закрытии границ с Россией и Белоруссией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев ведет переговоры с Варшавой и странами Прибалтики о закрытии границ с Россией и Белоруссией. Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица. «Наши польские партнеры ведут переговоры с соседями: с Литвой, Латвией и Эстонией, и мы также обратились к этим странам, чтобы одновременно эти страны закрыли свои границы для Беларуссии и России», — сказал Дещица в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости». По его словам, блокируя границы РФ и Белоруссии, Украина и Польша хотят пресечь поставки западных товаров в Россию. Все это происходит на фоне спецоперации, которую с 24 февраля проводит на Украине РФ. На данный момент, почти освобождена от ВСУ и нацбатов территория ЛНР. Есть подвижки в ДНР. В частности, ведутся бои за Мариуполь. Кроме того, российские войска серьезно продвинулись на приморском направлении, заняв Бердянск, Мелитополь, Херсон и выйдя к Николаеву. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Киев ведет переговоры с Варшавой и странами Прибалтики о закрытии границ с Россией и Белоруссией. Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица. «Наши польские партнеры ведут переговоры с соседями: с Литвой, Латвией и Эстонией, и мы также обратились к этим странам, чтобы одновременно эти страны закрыли свои границы для Беларуссии и России», — сказал Дещица в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости». По его словам, блокируя границы РФ и Белоруссии, Украина и Польша хотят пресечь поставки западных товаров в Россию. Все это происходит на фоне спецоперации, которую с 24 февраля проводит на Украине РФ. На данный момент, почти освобождена от ВСУ и нацбатов территория ЛНР. Есть подвижки в ДНР. В частности, ведутся бои за Мариуполь. Кроме того, российские войска серьезно продвинулись на приморском направлении, заняв Бердянск, Мелитополь, Херсон и выйдя к Николаеву.