Жителей ЯНАО предупредили о падении с неба частей ракеты

Части ракеты «Союз» упадут на территории Ямальского района Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

В фактории Порц-Яхи и Хадаты-Яха Ямальского района (ЯНАО) должны будут упасть часть ракеты «Союз». Как сообщает администрация муниципалитета, жителей просят с 7-го по 8-е число отказаться от поездок в данном направлении.

«7 апреля (резерв 8 апреля) с космодрома „Плесецк“ будет запущена ракета космического назначения „Союз“, отделяющиеся части которой упадут в районе между селом Яр-Сале и Порц-Яхой, селом Панаевск и Хадаты-Яха. Просим жителей района в период с 7 по 8 апреля воздержаться от поездок в направлении фактории Порц-Яхи и Хадаты-Яха», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Ямальского района.

Было добавлено, что населенным пунктам ни чего не угрожает. Подобные мероприятия проводятся на территории района более 20 лет. Перед запуском ракеты территорию падания обязательно обследуют.