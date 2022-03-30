30 марта 2022

Жителей ЯНАО предупредили о падении с неба частей ракеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Части ракеты «Союз» упадут на территории Ямальского района Фото:

В фактории Порц-Яхи и Хадаты-Яха Ямальского района (ЯНАО) должны будут упасть часть ракеты «Союз». Как сообщает администрация муниципалитета, жителей просят с 7-го по 8-е число отказаться от поездок в данном направлении.

«7 апреля (резерв 8 апреля) с космодрома „Плесецк“ будет запущена ракета космического назначения „Союз“, отделяющиеся части которой упадут в районе между селом Яр-Сале и Порц-Яхой, селом Панаевск и Хадаты-Яха. Просим жителей района в период с 7 по 8 апреля воздержаться от поездок в направлении фактории Порц-Яхи и Хадаты-Яха», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Ямальского района.

Было добавлено, что населенным пунктам ни чего не угрожает. Подобные мероприятия проводятся на территории района более 20 лет. Перед запуском ракеты территорию падания обязательно обследуют.

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В фактории Порц-Яхи и Хадаты-Яха Ямальского района (ЯНАО) должны будут упасть часть ракеты «Союз». Как сообщает администрация муниципалитета, жителей просят с 7-го по 8-е число отказаться от поездок в данном направлении. «7 апреля (резерв 8 апреля) с космодрома „Плесецк“ будет запущена ракета космического назначения „Союз“, отделяющиеся части которой упадут в районе между селом Яр-Сале и Порц-Яхой, селом Панаевск и Хадаты-Яха. Просим жителей района в период с 7 по 8 апреля воздержаться от поездок в направлении фактории Порц-Яхи и Хадаты-Яха», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Ямальского района. Было добавлено, что населенным пунктам ни чего не угрожает. Подобные мероприятия проводятся на территории района более 20 лет. Перед запуском ракеты территорию падания обязательно обследуют.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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