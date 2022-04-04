В селе ЯНАО снизят расходы на топливо на 81%

Газификация в ЯНАО поможет снизить траты на топливо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Благодаря газификации села Новый Порт (ЯНАО) властям удастся снизить траты на топливо на 81%. Об этом шла речь на встрече губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и главы Ямальского района Андрея Кугаевского по итогам 2021 года.

«В планах завершить газификацию села Новый Порт, что позволит снизить расходы на топливо на 81% и обеспечить надежность предоставления коммунальных услуг населению», — говорится в сообщении пресс-службы властей на сайте правительства региона. Также в ходе встречи была затронута тема экологии.

В 2022 году планируется убрать 10 гектар промышленного мусора, который был оставлен в Мысе Каменном в советский период. Ранее сообщалось, что в ЯНАО планируют обеспечить газом дома полутора тысяч ямальцев.