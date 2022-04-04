«НОВАТЭК» вложился в реновацию отдаленного села ЯНАО

05 апреля 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

В селе ЯНАО построят дома и социально значимые объекты Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Компания «НОВАТЭК» совместно с правительством ЯНАО приступила к масштабному проекту по обустройству села Сеяха. Об этом шла речь на встрече руководителя региона Дмитрия Артюхова и главы Ямальского района Андрея Кугаевского. «В этом году стартовал проект по развитию села Сеяха в рамках программы сотрудничества правительства ЯНАО с ПАО „НОВАТЭК“. Он включает в себя строительство четырех домов на 120 квартир, реновацию школы-интерната, центра обслуживания населения, строительство УДС, водозаборного пункта и новой котельной», — говорится в сообщении пресс-службы властей на официальном сайте правительства. Отмечается, что все эти объекты улучшат жизнь жителей села. Сейчас строители преступили к возведению двух объектов — многофункционального центра и водозабора. Ранее на этой же встрече обсудили судьбу еще одного населенного пункта в Ямальском районе. Благодаря газификации села Новый Порт властям удастся снизить расходы на топливо. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Компания «НОВАТЭК» совместно с правительством ЯНАО приступила к масштабному проекту по обустройству села Сеяха. Об этом шла речь на встрече руководителя региона Дмитрия Артюхова и главы Ямальского района Андрея Кугаевского. «В этом году стартовал проект по развитию села Сеяха в рамках программы сотрудничества правительства ЯНАО с ПАО „НОВАТЭК“. Он включает в себя строительство четырех домов на 120 квартир, реновацию школы-интерната, центра обслуживания населения, строительство УДС, водозаборного пункта и новой котельной», — говорится в сообщении пресс-службы властей на официальном сайте правительства. Отмечается, что все эти объекты улучшат жизнь жителей села. Сейчас строители преступили к возведению двух объектов — многофункционального центра и водозабора. Ранее на этой же встрече обсудили судьбу еще одного населенного пункта в Ямальском районе. Благодаря газификации села Новый Порт властям удастся снизить расходы на топливо.