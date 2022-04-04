04 апреля 2022
02 апреля 2022
01 апреля 2022

«НОВАТЭК» вложился в реновацию отдаленного села ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Ива. Пермь, стройка, кран башенный
В селе ЯНАО построят дома и социально значимые объекты Фото:

Компания «НОВАТЭК» совместно с правительством ЯНАО приступила к масштабному проекту по обустройству села Сеяха. Об этом шла речь на встрече руководителя региона Дмитрия Артюхова и главы Ямальского района Андрея Кугаевского.

«В этом году стартовал проект по развитию села Сеяха в рамках программы сотрудничества правительства ЯНАО с ПАО „НОВАТЭК“. Он включает в себя строительство четырех домов на 120 квартир, реновацию школы-интерната, центра обслуживания населения, строительство УДС, водозаборного пункта и новой котельной», — говорится в сообщении пресс-службы властей на официальном сайте правительства.

Отмечается, что все эти объекты улучшат жизнь жителей села. Сейчас строители преступили к возведению двух объектов — многофункционального центра и водозабора.

Ранее на этой же встрече обсудили судьбу еще одного населенного пункта в Ямальском районе. Благодаря газификации села Новый Порт властям удастся снизить расходы на топливо.

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Компания «НОВАТЭК» совместно с правительством ЯНАО приступила к масштабному проекту по обустройству села Сеяха. Об этом шла речь на встрече руководителя региона Дмитрия Артюхова и главы Ямальского района Андрея Кугаевского. «В этом году стартовал проект по развитию села Сеяха в рамках программы сотрудничества правительства ЯНАО с ПАО „НОВАТЭК“. Он включает в себя строительство четырех домов на 120 квартир, реновацию школы-интерната, центра обслуживания населения, строительство УДС, водозаборного пункта и новой котельной», — говорится в сообщении пресс-службы властей на официальном сайте правительства. Отмечается, что все эти объекты улучшат жизнь жителей села. Сейчас строители преступили к возведению двух объектов — многофункционального центра и водозабора. Ранее на этой же встрече обсудили судьбу еще одного населенного пункта в Ямальском районе. Благодаря газификации села Новый Порт властям удастся снизить расходы на топливо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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