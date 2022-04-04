В Тюменской области беженцев из ЛДНР начали селить в гостиницы

Беженцев из ЛДНР и Украины начали расселять по гостиницам (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Жителей Донбасса и Украины, вынужденно прибывших в Тюменскую область, начали селить в гостиницы, в которых специально создали пункты размещения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента социального развития региона. Жилье от властей понадобилось 17 приехавшим, при этом в целом за помощью уже обратились 180 человек.

«На 5 апреля за помощью в органы соцзащиты Тюменской области обратились 180 граждан ДНР, ЛНР и Украины, самостоятельно прибывших в Тюменскую область. Из них — 58 детей. Расселение в пунктах временного размещения понадобилось 17 людям», — рассказали URA.RU в департаменте соцразвития.

В ведомстве отметили, что статистика отражает лишь тех, кто обращается к властям региона. Возможно, на территории области находится больше граждан ЛДНР.

Ранее приезжающие размещались исключительно у родственников, но сейчас часть из них поселили в пунктах, специально созданных для этих целей правительством области в гостиницах и на базах отдыха. Они готовы принять в разы больше — до 1 600 человек.

Беженцы из Донбасса вынуждены покидать свои дома из-за обстрелов украинской стороной. В Россию, с начала проведения спецоперации, эвакуируют, в основном, женщин, детей и стариков. Им предоставляют временные убежища, обеспечивают медпомощью, детей — образованием, платят «подъемные». В Тюменской области работают горячие линии помощи для прибывающих в регион жителей ЛДНР — от правительства и прокуратуры.

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