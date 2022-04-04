04 апреля 2022

В Тюменской области беженцев из ЛДНР начали селить в гостиницы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беженцы с Украины на ЖД вокзале. Екатеринбург, отец с ребенком, беженцы
Беженцев из ЛДНР и Украины начали расселять по гостиницам (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Беженцы с Донбасса и Украины

Жителей Донбасса и Украины, вынужденно прибывших в Тюменскую область, начали селить в гостиницы, в которых специально создали пункты размещения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента социального развития региона. Жилье от властей понадобилось 17 приехавшим, при этом в целом за помощью уже обратились 180 человек.

«На 5 апреля за помощью в органы соцзащиты Тюменской области обратились 180 граждан ДНР, ЛНР и Украины, самостоятельно прибывших в Тюменскую область. Из них — 58 детей. Расселение в пунктах временного размещения понадобилось 17 людям», — рассказали URA.RU в департаменте соцразвития.

В ведомстве отметили, что статистика отражает лишь тех, кто обращается к властям региона. Возможно, на территории области находится больше граждан ЛДНР.

Ранее приезжающие размещались исключительно у родственников, но сейчас часть из них поселили в пунктах, специально созданных для этих целей правительством области в гостиницах и на базах отдыха. Они готовы принять в разы больше — до 1 600 человек.

Беженцы из Донбасса вынуждены покидать свои дома из-за обстрелов украинской стороной. В Россию, с начала проведения спецоперации, эвакуируют, в основном, женщин, детей и стариков. Им предоставляют временные убежища, обеспечивают медпомощью, детей — образованием, платят «подъемные». В Тюменской области работают горячие линии помощи для прибывающих в регион жителей ЛДНР — от правительства и прокуратуры.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жителей Донбасса и Украины, вынужденно прибывших в Тюменскую область, начали селить в гостиницы, в которых специально создали пункты размещения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента социального развития региона. Жилье от властей понадобилось 17 приехавшим, при этом в целом за помощью уже обратились 180 человек. «На 5 апреля за помощью в органы соцзащиты Тюменской области обратились 180 граждан ДНР, ЛНР и Украины, самостоятельно прибывших в Тюменскую область. Из них — 58 детей. Расселение в пунктах временного размещения понадобилось 17 людям», — рассказали URA.RU в департаменте соцразвития. В ведомстве отметили, что статистика отражает лишь тех, кто обращается к властям региона. Возможно, на территории области находится больше граждан ЛДНР. Ранее приезжающие размещались исключительно у родственников, но сейчас часть из них поселили в пунктах, специально созданных для этих целей правительством области в гостиницах и на базах отдыха. Они готовы принять в разы больше — до 1 600 человек. Беженцы из Донбасса вынуждены покидать свои дома из-за обстрелов украинской стороной. В Россию, с начала проведения спецоперации, эвакуируют, в основном, женщин, детей и стариков. Им предоставляют временные убежища, обеспечивают медпомощью, детей — образованием, платят «подъемные». В Тюменской области работают горячие линии помощи для прибывающих в регион жителей ЛДНР — от правительства и прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...