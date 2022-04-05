Силовики задержали гендиректора компании «Россети Тюмень»

На время следственных действий гендиректор АО «Россети Тюмень» отстранен от работы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Генеральный директор АО «Россети Тюмень» Олег Петров был задержан сотрудниками правоохранительных структур. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. В пресс-центре предприятия агентству сообщили, что с Петровым проводятся следственные действия.

«Олег Петров задержан. С ним работают следователи», — сообщил источник агентства на условиях анонимности.

В пресс-центре АО «Россети Тюмень» агентству сообщили, что в отношении генерального директора компании правоохранительными органами инициированы следственные действия. До их завершения исполнение им служебных обязанностей приостановлено.

«По имеющейся информации проводимые мероприятия касаются событий, происходивших в 2009—2020 годах, то есть, в период замещения Петровым О.В. должности генерального директора ПАО «ТРК» (ранее — ОАО «ТРК»). Обе компании оказывают правоохранительным органам все необходимое содействие. Важно подчеркнуть, что реализация антикоррупционной политики является безусловным приоритетом Группы «Россети», — пояснили там агентству.

Ранее URA.RU писало о том, что Ленинский суд Тюмени арестовал директора филиала «Тюменские электрические сети» Кирилла Стрельцова, а также двух его заместителей: Никиту Калинина и Павла Михайлова. Они подозреваются в совершении преступлений, связанных с коррупцией.