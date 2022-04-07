Тюменец рассказал о русофобии в Европе Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

За последние две недели уровень русофобии в странах ЕС вырос в несколько раз. Об этом URA.RU рассказал Иван Алексеев (имя и фамилия изменены по просьбе респондента — прим. ред), переехавший на постоянное место жительства в Германию более 12 лет назад. По его словам, россияне стараются не говорить в общественных местах на родном языке, поскольку этом может привести к конфликту с украинскими мигрантами.

«На моих знакомых какие-то неадекваты напали прямо в магазине после того, как услышали, что они говорят на русском языке. Оказалось, что это были украинцы. То ли мигранты, то ли беженцы — знакомый так и не понял. Несколько раз его ударили и убежали. Насколько я знаю, такие случаи сейчас по всей Европе происходят. Хотя европейское законодательство за подобные выходки наказывает очень строго», — пояснил Алексеев в беседе с URA.RU.

Он добавил, что на фоне русофобии многие россияне предпочитают не общаться друг с другом на родном языке в людных местах. «Я живу в Германии более 12 лет, поэтому на немецком разговариваю почти без акцента. С членами своей семьи в магазинах и общественном транспорте общаемся только на нем. Боимся общаться на родном языке. Не хочется вступать в конфликты с неадекватными людьми», — пояснил собеседник агентства.

Ранее URA.RU писало о том, что жительница Тюмени Елена Ерофеева стала жертвой русофобии в пригороде Мюнхена (Германия). Незнакомый мужчина обозвал тюменку и ее мужа «русскими собаками» после того, как услышал, что они разговаривают друг с другом на родном языке.

Антироссийские настроения в Европе начались на фоне проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик. 22 февраля Россия признала независимость республик и заключила с ними ряд соглашений. В том числе, о взаимной военной поддержке.

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