В Подмосковье при взрыве газа пострадали 10 человек

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Набережные Челны, взрыв газа в доме. Набережные Челны, взрыв газа, последствия взрыва, набережные челны
По последней информации, один человек погиб при взрыве газа в Ступино (архивное фото) Фото:

В подмосковном Ступине при взрыве газа в жилом доме пострадало 10 человек. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

«По последней информации, десять человек пострадали, имеется информация об одном погибшем. Для разборки конструкций и ликвидации последствий к месту событий направлены специалисты отрядов „Центроспас“ и „Лидер“», — передает ТАСС сообщение ГУ МЧС по Московской области.

В ведомстве сообщили, что причиной утечки газа стала неисправность газового оборудования. Из дома эвакуировано 60 человек.

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В подмосковном Ступине при взрыве газа в жилом доме пострадало 10 человек. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. «По последней информации, десять человек пострадали, имеется информация об одном погибшем. Для разборки конструкций и ликвидации последствий к месту событий направлены специалисты отрядов „Центроспас“ и „Лидер“», — передает ТАСС сообщение ГУ МЧС по Московской области. В ведомстве сообщили, что причиной утечки газа стала неисправность газового оборудования. Из дома эвакуировано 60 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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