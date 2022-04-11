В Подмосковье при взрыве газа пострадали 10 человек

По последней информации, один человек погиб при взрыве газа в Ступино (архивное фото) Фото: читатель URA.RU © URA.RU

В подмосковном Ступине при взрыве газа в жилом доме пострадало 10 человек. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

«По последней информации, десять человек пострадали, имеется информация об одном погибшем. Для разборки конструкций и ликвидации последствий к месту событий направлены специалисты отрядов „Центроспас“ и „Лидер“», — передает ТАСС сообщение ГУ МЧС по Московской области.

В ведомстве сообщили, что причиной утечки газа стала неисправность газового оборудования. Из дома эвакуировано 60 человек.