IT-компаниям Тюмени готовы помочь деньгами на цифровые проекты

IT-компаниям могут выплатить до 6 млрд рублей в виде грантов от государства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Тюменским IT-компаниям могут компенсировать до 80% затрат на развитие перспективных цифровых проектов. Об этом сообщает официальный сайт регионального департамента информатизации. Там уточнили, что основная цель грантовой поддержки государства заключается в том, чтобы ускорить процессы импортозамещения в российском бизнесе.

«В первом постановлении указан порядок выдачи субсидий от РФРИТ, размер гранта может оставлять не менее 20 млн руб., но не более 500 млн рублей. Если проект имеет особую значимость, он может претендовать на выплаты до 6 млрд рублей. Организации, претендующие на гранты, должны подать заявку с описанием смысла, идеи проекта и указать объем инвестирования», — сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Также подать заявку на грантовую поддержку цифровых проектов можно через НКО «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» (Сколково). Размер поддержки — от 20 до 300 млн рублей. Кроме этого, заявки на получение субсидии принимаются в ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере».

Необходимость в импортозамещении в Российской Федерации вызвана санкциями Запада, с помощью которых они оказывают давление на российскую экономику с начала 2000-х годов. На фоне вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины давление на РФ со стороны США и стран ЕС значительно усилилось. Глава государства Владимир Путин считает, что настоящая цель санкций заключается в отмене России, как государства.

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