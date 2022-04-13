Пользователи смартфонов на Android больше не смогут скачать приложение Сбербанка Фото: Анна Майорова © URA.RU

Компания Google удалила из магазина приложений Google Play «Сбербанк Онлайн», теперь пользователям доступны только версии для других стран. Об этом рассказали читатели URA.RU.

Из Google Play исчезло приложение «Сбербанк Онлайн». Пользователям при соответствующем поиске в магазине приложений предлагается скачать чешскую версию. URA.RU отправило запрос в пресс-службу «Сбербанка», ответа пока не поступило.

Ранее приложение «Сбербанка» исчезло из магазина AppStore. Причиной стали санкции против РФ, сообщили в «Сбербанке». Представители организации успокоили тех, у кого уже было скачано приложение и отметили, что удалять его не нужно и оно работает. Клиенты могут воспользоваться веб-версией Сбербанк Онлайн, которая адаптирована для мобильных устройств.

В магазине приложений доступна чешская версия Сбербанка Скриншот Google Play