В Курганской области продают типографию

13 апреля 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

Стоимость здания и земли, где раньше находилась типография, оценили в 350 тыс. рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шатровском муниципальном округе (Курганская область) продают здание, которое раньше принадлежало типографии. Об этом сообщили представители местной администрации. «Что в администрации Шатровского муниципального округа можно купить уже сейчас? Здание площадью 346,7 кв. м и земельный участок площадью 1491 кв. м, находящиеся по адресу: с. Шатрово, ул. Федосеева, д. 63. (бывшая типография)», — указано в посте, размещенном в группе администрации округа в соцсети «Вконтакте». Начальная цена здания и участка составляет 350 тыс. рублей. Также представители администрации продают четыре автобуса КАВЗ, начальная стоимость которых составляет от 51 до 80 тыс. рублей. Помимо этого власти выставили на торги УАЗ-220694-06 2008 года выпуска. Его начальная цена — 38 тыс. руб. Ранее сотрудники администрации округа сообщали, что продают имущество в том случае, когда в нем отпадает надобность, но за его продажу можно получить «какие-то деньги». В 2021 году здание типографии выставили на торги в Шумихе. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

В Шатровском муниципальном округе (Курганская область) продают здание, которое раньше принадлежало типографии. Об этом сообщили представители местной администрации. «Что в администрации Шатровского муниципального округа можно купить уже сейчас? Здание площадью 346,7 кв. м и земельный участок площадью 1491 кв. м, находящиеся по адресу: с. Шатрово, ул. Федосеева, д. 63. (бывшая типография)», — указано в посте, размещенном в группе администрации округа в соцсети «Вконтакте». Начальная цена здания и участка составляет 350 тыс. рублей. Также представители администрации продают четыре автобуса КАВЗ, начальная стоимость которых составляет от 51 до 80 тыс. рублей. Помимо этого власти выставили на торги УАЗ-220694-06 2008 года выпуска. Его начальная цена — 38 тыс. руб. Ранее сотрудники администрации округа сообщали, что продают имущество в том случае, когда в нем отпадает надобность, но за его продажу можно получить «какие-то деньги». В 2021 году здание типографии выставили на торги в Шумихе.