Девочка сломала руку на прогулке в саду, но ей не оказали помощь (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Двухлетняя воспитанница тюменского частного детсада GreenFox сломала руку на прогулке, за что компанию заставили заплатить 300 тысяч рублей морального вреда. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. К девочке не стали вызывать скорую и не оказали ей медпомощь.

«В Тюмени частное дошкольное учреждение выплатит более 300 тысяч рублей за травму воспитанника. 31 августа 2021 года во время прогулки в детском саду GreenFox двухлетняя девочка упала со скамейки и ударилась рукой. Поскольку видимых повреждений не было, первая помощь ребенку не оказывалась, и скорая вызвана не была», — рассказали URA.RU в прокуратуре региона.

Спустя некоторое время рука опухла, о чем воспитатель рассказала директору. Когда родные пришли за ребенком, они экстренно увезли ее в больницу. Оказалось, что у девочки перелом плечевой кости, со смещением. Ей провели операцию и неделю держали в стационаре.

Позднее мама девочки обратилась в прокуратуру, а затем — в суд. На процессе представитель компании, которой принадлежит сад (ООО «Агентство праздничных услуг «Алиса»), принес извинения семье. С фирмы взыскали не только компенсацию морального вреда, но и расходы на лечение девочки.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени вынесли приговор воспитателю, по чьей вине умер ребенок. На прогулке в саду мальчик проглотил кусочек воздушного шарика, потерял сознание, впал в кому, а позднее скончался.