Неудачно бросивший окурок житель ЯНАО ответит за смерть земляка

От непогашенного окурка загорелась куча мусора под окнами дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель поселка Пангоды Надымского района ЯНАО пойдет под суд за причинение смерти по неосторожности земляку. Как сообщили представители окружного СКР на сайте ведомства, от брошенного окурка загорелась куча мусора под окном, вследствие чего погиб человек.

«По данным следствия, в поселке Пангоды Надымского района 23 ноября 2021 года в своей квартире погиб от острого отравления окисью углерода 50-летний мужчина. Установлено, что поджог совершил 38-летний знакомый погибшего, который бросил окурок в кучу мусора, лежащего в непосредственной близости от квартиры потерпевшего» — сообщается на сайте СК РФ по ЯНАО.

В настоящее время уголовное дело передано в суд. Следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины.

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