19 апреля 2022

В ЯНАО ужесточат требования к претендентам на должность депутата

© Служба новостей «URA.RU»
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7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, депутат пермь
Попасть на должность депутата станет сложнее Фото:

К кандидатам на депутатское кресло в ЯНАО значительно ужесточат требования. Как сообщается на сайте окружного заксобрания, власти расширят список преступлений, из-за которых нельзя баллотироваться в течение пяти лет, и запретят одновременно выдвигаться на пост однофамильцам.

«Существенно ужесточаются требования к кандидатам. В список преступлений, осуждение за которые лишает права баллотироваться в течение 5 лет после снятия или погашения судимости, добавляются преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних. Лица с погашенной или снятой судимостью за экстремистские преступления теперь не смогут избираться еще в течение 5 лет после ее погашения. По действующему законодательству ограничения распространяются только на срок судимости», — говорится в сообщении.

Также законодатели запретят выдвигаться на одних выборах и по одному округу кандидатам с одинаковыми фамилиями. Если кандидат поменяет фамилию в период избирательной кампании или в течение года до дня официального решения назначении выборов, в бюллетене будет указываться его прежняя фамилия.

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К кандидатам на депутатское кресло в ЯНАО значительно ужесточат требования. Как сообщается на сайте окружного заксобрания, власти расширят список преступлений, из-за которых нельзя баллотироваться в течение пяти лет, и запретят одновременно выдвигаться на пост однофамильцам. «Существенно ужесточаются требования к кандидатам. В список преступлений, осуждение за которые лишает права баллотироваться в течение 5 лет после снятия или погашения судимости, добавляются преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних. Лица с погашенной или снятой судимостью за экстремистские преступления теперь не смогут избираться еще в течение 5 лет после ее погашения. По действующему законодательству ограничения распространяются только на срок судимости», — говорится в сообщении. Также законодатели запретят выдвигаться на одних выборах и по одному округу кандидатам с одинаковыми фамилиями. Если кандидат поменяет фамилию в период избирательной кампании или в течение года до дня официального решения назначении выборов, в бюллетене будет указываться его прежняя фамилия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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