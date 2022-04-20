В Ноябрьске четыре часа горел деревянный многокрватирник

Огнеборцы Ноябрьска тушили дом более четырех часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ноябрьске сгорел двухэтажный деревянный дом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, сообщение о пожаре поступило в 23 часа 32 минуты 20 апреля, борьба с огнем продолжалась более четырех часов.

«В четвертую пожарную часть Ноябрьска поступило сообщение о возгорании дома по улице Школьная. Пожарные прибыли на место через четыре минуты. На момент прибытия у дома горела кровля, что свидетельствует о позднем вызове. В 4 часа 17 минут пожар полностью ликвидирован», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе.

На момент возгорания жильцы дома были расселены, дом отключен от всех коммуникаций. В тушении пожара участвовало 21 человек личного состава и 8 единиц спецтехники. В настоящее время на месте пожара работают дознаватели, причины возгорания выясняются.

Ранее URA.RU рассказывало о сгоревшем деревянном доме в Салехарде. Из-за происшествия жилья лишились тогда 29 семей, проживающих в доме.