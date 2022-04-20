Пластические хирурги заплатят жительнице ЯНАО сотни тысяч рублей

Операцию переносили несколько раз, а потом и вовсе отменили Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Клиника ООО «Феникс Медицина» должна вернуть более 300 тысяч рублей пациентке, за операцию, которая так и не был проведена. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по ЯНАО, опираясь на решение городского суда Лабытнанги.

«Договор между гражданкой Б. и клиникой был подписан в начале 2020 года. Операция была назначена на август того же года, затем несколько раз переносилась. После этого клиентка подала в суд» — сообщает Роспотребнадзор.

С медицинского учреждения в пользу женщины взыскали 335 149 рублей. Кроме того, суд решил взыскать с ООО «Феникс Медицина» в соответствующий бюджет государственную пошлину в размере 5 002 рубля 98 копеек

Клиника должна была провести эндоскопический лифтинг лба, блефаропластику верхних и нижних век, лифтинг средней зоны, лица и шеи, липофилинг носогубных складок и губ, указано в судебных документах. Кроме того, в договор входили наркоз, трансфер до клиники и предоперационные анализы.

URA.RU ранее рассказывало о жительнице Тюмени, которая выиграла дело против частного медцентра «МироМед». После пластической операции у женщины у нее начались серьезные осложнения.