21 апреля 2022

В Кургане арестован возможный виновник ДТП с четырьмя погибшими

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, гибдд, дпс
Предполагаемого виновника ДТП на трассе под Курганом отправили под домашний арест Фото:

Предполагаемый виновник аварии с четырьмя погибшими, которая произошла на трассе под Курганом 16 апреля, отправлен под домашний арест. Меру пресечения для него избрал Курганский городской суд.

«Задержанному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Решение принято 21 апреля, — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

ДТП, о котором идет речь, произошло в минувшие выходные на трассе Курган-Звериноголовское недалеко от микрорайона Тополя. Автомобиль ВАЗ-2115 перевернулся после удара с кроссовером, погибли водитель и три пассажира, среди которых был несовершеннолетний подросток.

Позже полиция задержала 21-летнего водителя из Кургана, которого считают виновником аварии. Он ехал по трассе на внедорожнике Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате спровоцировав ДТП, а затем уехал с места происшествия. Оказалось, что молодой человек с момента получения водительского удостоверения 23 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе девять раз — с начала этого года.

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Предполагаемый виновник аварии с четырьмя погибшими, которая произошла на трассе под Курганом 16 апреля, отправлен под домашний арест. Меру пресечения для него избрал Курганский городской суд. «Задержанному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Решение принято 21 апреля, — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. ДТП, о котором идет речь, произошло в минувшие выходные на трассе Курган-Звериноголовское недалеко от микрорайона Тополя. Автомобиль ВАЗ-2115 перевернулся после удара с кроссовером, погибли водитель и три пассажира, среди которых был несовершеннолетний подросток. Позже полиция задержала 21-летнего водителя из Кургана, которого считают виновником аварии. Он ехал по трассе на внедорожнике Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате спровоцировав ДТП, а затем уехал с места происшествия. Оказалось, что молодой человек с момента получения водительского удостоверения 23 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе девять раз — с начала этого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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