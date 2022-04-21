В Кургане арестован возможный виновник ДТП с четырьмя погибшими

Предполагаемого виновника ДТП на трассе под Курганом отправили под домашний арест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предполагаемый виновник аварии с четырьмя погибшими, которая произошла на трассе под Курганом 16 апреля, отправлен под домашний арест. Меру пресечения для него избрал Курганский городской суд.

«Задержанному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Решение принято 21 апреля, — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

ДТП, о котором идет речь, произошло в минувшие выходные на трассе Курган-Звериноголовское недалеко от микрорайона Тополя. Автомобиль ВАЗ-2115 перевернулся после удара с кроссовером, погибли водитель и три пассажира, среди которых был несовершеннолетний подросток.

Позже полиция задержала 21-летнего водителя из Кургана, которого считают виновником аварии. Он ехал по трассе на внедорожнике Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате спровоцировав ДТП, а затем уехал с места происшествия. Оказалось, что молодой человек с момента получения водительского удостоверения 23 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе девять раз — с начала этого года.