Жильцы аварийного дома в Кургане обвинили в своих бедах чиновницу

По словам жильцов дома, в нем полно трещин (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жильцы аварийного дома в поселке Новая Сидоровка (Курганская область) не смогут переселиться из него в ближайшее время в другие квартиры. По их словам, бывшая глава сельсовета заверила их в том, что дом не аварийный. Об этом жильцы дома рассказали URA.RU.

«[Сосед по дому] вызывал в 2010 году экспертов. Когда они все провели, Вера Александровна [Трофимова, в 2010 году была главой сельсовета] собрала нас и успокоила. Сказала, что все хорошо. [В 2019 году] услышали треск в доме. Нам выдали документы, мы поехали в Кетово отдавать их администрации. Там сказали, что нам еще в 2010 году надо было отремонтировать дом», — сообщила жительница дома Любовь Каргапольцева.

По ее словам, дом признали аварийным в 2018 году и в суде решили, что здание не подлежит ремонту. Каргапольцева отметила, что дом уже весь в трещинах, хотя его построили в 1985 году. Жильцы говорят, что они поздно встали в очередь по переселению из аварийного жилья и теперь им обещают расселение примерно в 2025 году.

«[Временно] поселяют в старое общежитие КГСХА. Помещения маленькие, я фотографии смотрела. У нас люди все на пенсии, и где мы там со своим скарбом будем жить? Пока насильно не заставляют. Сейчас живем как на вулкане», — добавила жительница дома Наталья Маткина.

И. о. главы Кетовского района, к которому относится село, Олег Язовских попросил URA.RU отправить ему вопросы по теме. Вопросы были направлены.

Ранее в Кургане расселили 56 семей, которые жили в аварийном доме №19 по проспекту Машиностроителей. Некоторым из переселенных не нравится маневренное жилье, которое им предлагают.

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