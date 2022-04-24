Пенсионерка из ЯНАО зарабатывала на мигрантах

Пожилая женщина прописывала у себя приезжих (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пенсионерка из Лабытнанги прописывала в своей квартире за деньги приезжих из Армении и Таджикистана, и получила штраф. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО.

«В суде установлено, что пенсионерка за денежное вознаграждение фиктивно поставила на миграционный учет 4 граждан Армении и Таджикистана. В действительности иностранцы в данной квартире не проживали», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что суд назначил женщине наказание в виде штрафа. Пенсионерке придется заплатить 20 тысяч рублей.

Ранее еще одна жительница ЯНАО из Салехарда решила заработать таким же образом. Она прописала в своей квартире 36 человек.