Пенсионерка из ЯНАО зарабатывала на мигрантах

Пенсионерка из Лабытнанги прописывала в своей квартире за деньги приезжих из Армении и Таджикистана, и получила штраф. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО.
«В суде установлено, что пенсионерка за денежное вознаграждение фиктивно поставила на миграционный учет 4 граждан Армении и Таджикистана. В действительности иностранцы в данной квартире не проживали», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Отмечается, что суд назначил женщине наказание в виде штрафа. Пенсионерке придется заплатить 20 тысяч рублей.
Ранее еще одна жительница ЯНАО из Салехарда решила заработать таким же образом. Она прописала в своей квартире 36 человек.
Пенсионерка из Лабытнанги прописывала в своей квартире за деньги приезжих из Армении и Таджикистана, и получила штраф. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО. «В суде установлено, что пенсионерка за денежное вознаграждение фиктивно поставила на миграционный учет 4 граждан Армении и Таджикистана. В действительности иностранцы в данной квартире не проживали», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Отмечается, что суд назначил женщине наказание в виде штрафа. Пенсионерке придется заплатить 20 тысяч рублей. Ранее еще одна жительница ЯНАО из Салехарда решила заработать таким же образом. Она прописала в своей квартире 36 человек.