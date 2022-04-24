24 апреля 2022
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22 апреля 2022

Пенсионерка из ЯНАО зарабатывала на мигрантах

© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовые мигранты в
Пожилая женщина прописывала у себя приезжих (фото из архива) Фото:

Пенсионерка из Лабытнанги прописывала в своей квартире за деньги приезжих из Армении и Таджикистана, и получила штраф. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО.

«В суде установлено, что пенсионерка за денежное вознаграждение фиктивно поставила на миграционный учет 4 граждан Армении и Таджикистана. В действительности иностранцы в данной квартире не проживали», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что суд назначил женщине наказание в виде штрафа. Пенсионерке придется заплатить 20 тысяч рублей.

Ранее еще одна жительница ЯНАО из Салехарда решила заработать таким же образом. Она прописала в своей квартире 36 человек.

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Пенсионерка из Лабытнанги прописывала в своей квартире за деньги приезжих из Армении и Таджикистана, и получила штраф. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО. «В суде установлено, что пенсионерка за денежное вознаграждение фиктивно поставила на миграционный учет 4 граждан Армении и Таджикистана. В действительности иностранцы в данной квартире не проживали», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Отмечается, что суд назначил женщине наказание в виде штрафа. Пенсионерке придется заплатить 20 тысяч рублей. Ранее еще одна жительница ЯНАО из Салехарда решила заработать таким же образом. Она прописала в своей квартире 36 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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