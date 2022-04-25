25 апреля 2022
24 апреля 2022

В ЯНАО ищут офтальмологов на зарплату в 150 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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СМТ клиника «Кидс». Екатеринбург, окулист, врачебный кабинет, медицинская техника, аппарат, зрение, офтальмолог
В Лабытнанги офтальмологу готовы платить 150 тысяч рублей Фото:

Департамент здравоохранения Ямала ищет офтальмолога в больницу города Лабытнанги на зарплату до 150 тысяч рублей. Объявление размещено в банке вакансий ЯНАО.

«Врач-офтальмолог. Зарплата — от 100 до 150 тысяч рублей. Льготная пенсия. Полный рабочий день. Требования к кандидату: ответственность, дисциплинированность, коммуникабельность, умение работать в команде. Образование: Высшее», — говорится в объявлении.

Из 20 вакансий офтальмологов в банке всего по трем предлагают такую зарплату. Еще одного врача этой специализации также ищут в Лабытнанги, но для детей. Еще одного ищут в Новом Уренгое.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое ищут врача-стоматолога на зарплату до 350 тысяч рублей. Работу предлагала частная клиника.

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Департамент здравоохранения Ямала ищет офтальмолога в больницу города Лабытнанги на зарплату до 150 тысяч рублей. Объявление размещено в банке вакансий ЯНАО. «Врач-офтальмолог. Зарплата — от 100 до 150 тысяч рублей. Льготная пенсия. Полный рабочий день. Требования к кандидату: ответственность, дисциплинированность, коммуникабельность, умение работать в команде. Образование: Высшее», — говорится в объявлении. Из 20 вакансий офтальмологов в банке всего по трем предлагают такую зарплату. Еще одного врача этой специализации также ищут в Лабытнанги, но для детей. Еще одного ищут в Новом Уренгое. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое ищут врача-стоматолога на зарплату до 350 тысяч рублей. Работу предлагала частная клиника.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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