Полномочия экс-замглавы Салехарда перешли профильному ведомству

26 апреля 2022 в 14:33 Размер текста - 17 +

В мэрии Салехарда усилился директор департамента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Полномочия уволившейся заместительницы мэра Салехарда, курировавшей вопросы соцзащиты населения, Анастасии Поповой перешли начальнику профильного городского департамента и его подчиненным. Об этом URA.RU сообщили в мэрии окружной столицы. «Полномочия в сфере труда и социальной защиты населения города исполняет в рамках действующего законодательства начальник департамента по труду и соцзащите населения администрации города и сотрудники данного ведомства», — пояснили в пресс-службе администрации. Сейчас должность директора департамента занимает Ольга Алехина. Также в мэрии Салехарда URA.RU пояснили, что новый заместитель главы города не назначен. Ранее Попова, уходя в отпуск, написала заявление на увольнение. По информации источников URA.RU чиновница планировала переехать в Екатеринбург для работы в окружном координационном центре при полпредстве УрФО. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

Полномочия уволившейся заместительницы мэра Салехарда, курировавшей вопросы соцзащиты населения, Анастасии Поповой перешли начальнику профильного городского департамента и его подчиненным. Об этом URA.RU сообщили в мэрии окружной столицы. «Полномочия в сфере труда и социальной защиты населения города исполняет в рамках действующего законодательства начальник департамента по труду и соцзащите населения администрации города и сотрудники данного ведомства», — пояснили в пресс-службе администрации. Сейчас должность директора департамента занимает Ольга Алехина. Также в мэрии Салехарда URA.RU пояснили, что новый заместитель главы города не назначен. Ранее Попова, уходя в отпуск, написала заявление на увольнение. По информации источников URA.RU чиновница планировала переехать в Екатеринбург для работы в окружном координационном центре при полпредстве УрФО.