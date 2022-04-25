25 апреля 2022

Полномочия экс-замглавы Салехарда перешли профильному ведомству

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Комитет по экономической политике. Курган, чиновница, записи, заседание думы, женские руки, шариковая ручка
В мэрии Салехарда усилился директор департамента Фото:
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Полномочия уволившейся заместительницы мэра Салехарда, курировавшей вопросы соцзащиты населения, Анастасии Поповой перешли начальнику профильного городского департамента и его подчиненным. Об этом URA.RU сообщили в мэрии окружной столицы.

«Полномочия в сфере труда и социальной защиты населения города исполняет в рамках действующего законодательства начальник департамента по труду и соцзащите населения администрации города и сотрудники данного ведомства», — пояснили в пресс-службе администрации. Сейчас должность директора департамента занимает Ольга Алехина.

Также в мэрии Салехарда URA.RU пояснили, что новый заместитель главы города не назначен. Ранее Попова, уходя в отпуск, написала заявление на увольнение. По информации источников URA.RU чиновница планировала переехать в Екатеринбург для работы в окружном координационном центре при полпредстве УрФО.

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Полномочия уволившейся заместительницы мэра Салехарда, курировавшей вопросы соцзащиты населения, Анастасии Поповой перешли начальнику профильного городского департамента и его подчиненным. Об этом URA.RU сообщили в мэрии окружной столицы. «Полномочия в сфере труда и социальной защиты населения города исполняет в рамках действующего законодательства начальник департамента по труду и соцзащите населения администрации города и сотрудники данного ведомства», — пояснили в пресс-службе администрации. Сейчас должность директора департамента занимает Ольга Алехина. Также в мэрии Салехарда URA.RU пояснили, что новый заместитель главы города не назначен. Ранее Попова, уходя в отпуск, написала заявление на увольнение. По информации источников URA.RU чиновница планировала переехать в Екатеринбург для работы в окружном координационном центре при полпредстве УрФО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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