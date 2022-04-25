25 апреля 2022

Челябинский министр получил высокий пост в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия регионального отделения Единой России по обманутым дольщикам и вкладчикам. Челябинск, лугачева наталья
Наталья Лугачева вошла в Экспертный совет в Госдуме Фото:

Министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева вошла в состав Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству. Об этом сообщили URA.RU в министерстве.

«Первое организационное заседание Экспертного совета при комитете по малому и среднему предпринимательству Госдумы с участием Натальи Лугачевой уже состоялось. На собрании был утвержден персональный состав Экспертного совета при Комитете, а также его председатель, заместитель председателя и ответственный секретарь», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Экспертный совет будет действовать в качестве консультативного органа. К его задачам относится оценка решений комитета экспертами, членами профессиональных ассоциаций, общественных и некоммерческих организаций. Также в компетенции совета анализ и подготовка предложений по совершенствованию правовых актов, касающихся малого и среднего бизнеса. Также новый орган будет обобщать опыт работы органов федеральной власти и субъектов РФ в этой сфере.

Лугачева возглавила министерство в декабре 2019 года. До этого она занимала должность первого замминистра. О повышении стало известно, когда губернатор Алексей Текслер утвердил новую структуру аппарата правительства.

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Министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева вошла в состав Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству. Об этом сообщили URA.RU в министерстве. «Первое организационное заседание Экспертного совета при комитете по малому и среднему предпринимательству Госдумы с участием Натальи Лугачевой уже состоялось. На собрании был утвержден персональный состав Экспертного совета при Комитете, а также его председатель, заместитель председателя и ответственный секретарь», — рассказали URA.RU в ведомстве. Экспертный совет будет действовать в качестве консультативного органа. К его задачам относится оценка решений комитета экспертами, членами профессиональных ассоциаций, общественных и некоммерческих организаций. Также в компетенции совета анализ и подготовка предложений по совершенствованию правовых актов, касающихся малого и среднего бизнеса. Также новый орган будет обобщать опыт работы органов федеральной власти и субъектов РФ в этой сфере. Лугачева возглавила министерство в декабре 2019 года. До этого она занимала должность первого замминистра. О повышении стало известно, когда губернатор Алексей Текслер утвердил новую структуру аппарата правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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