Челябинский министр получил высокий пост в Москве

Наталья Лугачева вошла в Экспертный совет в Госдуме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева вошла в состав Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству. Об этом сообщили URA.RU в министерстве.

«Первое организационное заседание Экспертного совета при комитете по малому и среднему предпринимательству Госдумы с участием Натальи Лугачевой уже состоялось. На собрании был утвержден персональный состав Экспертного совета при Комитете, а также его председатель, заместитель председателя и ответственный секретарь», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Экспертный совет будет действовать в качестве консультативного органа. К его задачам относится оценка решений комитета экспертами, членами профессиональных ассоциаций, общественных и некоммерческих организаций. Также в компетенции совета анализ и подготовка предложений по совершенствованию правовых актов, касающихся малого и среднего бизнеса. Также новый орган будет обобщать опыт работы органов федеральной власти и субъектов РФ в этой сфере.

Лугачева возглавила министерство в декабре 2019 года. До этого она занимала должность первого замминистра. О повышении стало известно, когда губернатор Алексей Текслер утвердил новую структуру аппарата правительства.