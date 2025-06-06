В Челябинске на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Ворошилова произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Автомобиль на полном ходу сбил велосипедиста, сообщают очевидцы.
«На пересечении Комсомольского проспекта и ул. Ворошилова сбили велосипедиста», — написало сообщество «ЧП — ДТП Челябинск» в соцстеи «ВКонтакте». Мужчину отбросило на несколько метров.
Момент происшествия зафиксировали камеры видеонаблюдения. По предварительным данным, мужчина пересекал проезжую часть на велосипеде на разрешающий сигнал светофора, однако не спешился перед переходом. В результате столкновения велосипедист получил травмы и был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи.
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