06 июня 2025

В Челябинске иномарка на полном ходу сбила велосипедиста. Видео

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Велосипедиста сбили на пешеходном переходе
Велосипедиста сбили на пешеходном переходе Фото:

В Челябинске на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Ворошилова произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Автомобиль на полном ходу сбил велосипедиста, сообщают очевидцы.

«На пересечении Комсомольского проспекта и ул. Ворошилова сбили велосипедиста», — написало сообщество «ЧП — ДТП Челябинск» в соцстеи «ВКонтакте». Мужчину отбросило на несколько метров.

Момент происшествия зафиксировали камеры видеонаблюдения. По предварительным данным, мужчина пересекал проезжую часть на велосипеде на разрешающий сигнал светофора, однако не спешился перед переходом. В результате столкновения велосипедист получил травмы и был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи. 

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В Челябинске на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Ворошилова произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Автомобиль на полном ходу сбил велосипедиста, сообщают очевидцы. «На пересечении Комсомольского проспекта и ул. Ворошилова сбили велосипедиста», — написало сообщество «ЧП — ДТП Челябинск» в соцстеи «ВКонтакте». Мужчину отбросило на несколько метров. Момент происшествия зафиксировали камеры видеонаблюдения. По предварительным данным, мужчина пересекал проезжую часть на велосипеде на разрешающий сигнал светофора, однако не спешился перед переходом. В результате столкновения велосипедист получил травмы и был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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