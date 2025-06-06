06 июня 2025

Челябинка устроила фотосессию в открытом багажнике разъезжающего по городу авто. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинска решила сделать фото из открытого багажника во время поездки
Челябинска решила сделать фото из открытого багажника во время поездки Фото:

В Челябинске пассажирка машины решила сделать снимки во время движения машины. Для этого она села в открытый багажник, поделились очевидцы.

Череда экстремальных фотосессий захватила Челябинск. Этих любителей адреналина и крутых фоток засняли автолюбители на улице Кирова. Девушку катали в открытом багажнике на большой скорости, при этом дама успевала делать фото и видео», — пишет telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Сотрудники Госавтоинспекции занялись поисками водителя транспортного средства, рассказало издание. После установления личности гражданин будет приглашен в отделение ГИБДД города Челябинска. Ему придется давать объяснения и понести административную ответственность.

Подобные случаи экстремальных фотосессий в Челябинске уже фиксировались ранее. Так, 6 июня сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности водителя автомобиля Kia, пассажир которого вылез из открытого люка ради снимков. Это произошло на перекрестке проспекта Ленина и улицы Энгельса. Было возбуждено административное дело.

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В Челябинске пассажирка машины решила сделать снимки во время движения машины. Для этого она села в открытый багажник, поделились очевидцы. Череда экстремальных фотосессий захватила Челябинск. Этих любителей адреналина и крутых фоток засняли автолюбители на улице Кирова. Девушку катали в открытом багажнике на большой скорости, при этом дама успевала делать фото и видео», — пишет telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей». Сотрудники Госавтоинспекции занялись поисками водителя транспортного средства, рассказало издание. После установления личности гражданин будет приглашен в отделение ГИБДД города Челябинска. Ему придется давать объяснения и понести административную ответственность. Подобные случаи экстремальных фотосессий в Челябинске уже фиксировались ранее. Так, 6 июня сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности водителя автомобиля Kia, пассажир которого вылез из открытого люка ради снимков. Это произошло на перекрестке проспекта Ленина и улицы Энгельса. Было возбуждено административное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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