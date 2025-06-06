В Челябинске пассажирка машины решила сделать снимки во время движения машины. Для этого она села в открытый багажник, поделились очевидцы.
Череда экстремальных фотосессий захватила Челябинск. Этих любителей адреналина и крутых фоток засняли автолюбители на улице Кирова. Девушку катали в открытом багажнике на большой скорости, при этом дама успевала делать фото и видео», — пишет telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».
Сотрудники Госавтоинспекции занялись поисками водителя транспортного средства, рассказало издание. После установления личности гражданин будет приглашен в отделение ГИБДД города Челябинска. Ему придется давать объяснения и понести административную ответственность.
Подобные случаи экстремальных фотосессий в Челябинске уже фиксировались ранее. Так, 6 июня сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности водителя автомобиля Kia, пассажир которого вылез из открытого люка ради снимков. Это произошло на перекрестке проспекта Ленина и улицы Энгельса. Было возбуждено административное дело.
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