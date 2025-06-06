06 июня 2025

Челябинских водителей предупредили о пробках на трассе М-5

© Служба новостей «URA.RU»
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На челябинском участке трассы М-5 продолжаются ремонты
На челябинском участке трассы М-5 продолжаются ремонты Фото:

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области возможны образования заторов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Упрдор «Южный Урал»

«На участке М-5 „Урал в горнозаводской зоне Челябинской области возможны затруднения в движении. Это связано с производством работ по фрезерованию дорожного покрытия на участке с 1598 по 1600 км трассы“, — рассказали в управлении.

Водителем рекомендовали принимать эту информацию во внимание при составлении маршрута поездки. Им предложили несколько вариантов объезда участка. На легковых автомобилях это можно сделать через Караидель.

Ранее сообщалось, что на всем протяжении трассы в районе города Сим планируется полная замена асфальтобетонного покрытия, ликвидация участков с пучинообразованием, восстановление дорожной разметки, а также частичная модернизация барьерного ограждения. Работы пообещали завершить в максимально сжатые сроки.

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На федеральной трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области возможны образования заторов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Упрдор «Южный Урал» «На участке М-5 „Урал в горнозаводской зоне Челябинской области возможны затруднения в движении. Это связано с производством работ по фрезерованию дорожного покрытия на участке с 1598 по 1600 км трассы“, — рассказали в управлении. Водителем рекомендовали принимать эту информацию во внимание при составлении маршрута поездки. Им предложили несколько вариантов объезда участка. На легковых автомобилях это можно сделать через Караидель. Ранее сообщалось, что на всем протяжении трассы в районе города Сим планируется полная замена асфальтобетонного покрытия, ликвидация участков с пучинообразованием, восстановление дорожной разметки, а также частичная модернизация барьерного ограждения. Работы пообещали завершить в максимально сжатые сроки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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