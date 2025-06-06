Челябинский психиатр призвала подростков не принимать воспитание за абьюз

Современные подростки хорошо разбираются в психологии, поэтому знакомы с таким понятием как абьюз, рассказала детский психиатр челябинской областной психоневрологической больницы №1 Маргарита Подгорбунских. Эксперт считает, что девушки и юноши нередко путают родительские воспитание с давлением.
«Ребенок может ошибочно воспринимать родительские запреты или требования как абьюз, что приводит к протестам, обвинениям и агрессивному поведению. В таких ситуациях важно наладить диалог с ребенком, проявляя терпение и доброту», — приводит telegram-канал «Минздравствуйте» слова Подгорбунских.
Специалист рекомендовала выстраивать общение с подростком, исходя из позиции заботливого и понимающего взрослого, при этом максимально избегая критики. Подгорбунских добавила, что повышение голоса и категоричные запреты не способствуют эффективному взаимодействию с эмоциональными подростками. Она посоветовала вести диалог без осуждения, проявляя эмпатию и учитывать эмоциональное состояние ребенка.
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