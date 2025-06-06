06 июня 2025

На челябинской трассе М-5 об разворачивающуюся фуру разбилась женщина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фура после ДТП частично перекрыла движение на трассе
Фура после ДТП частично перекрыла движение на трассе Фото:

На трассе М-5 «Урал» в Сосновском районе Челябинской области в большегруз, который решил выполнил маневр, врезался ВАЗ под управлением 22-летней девушки. Вместе с ней в ДТП пострадал пассажир 1996 года рождения. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона.

«Автомобили Volvo и ВАЗ столкнулись на 1857-м километре автодороги Москва-Челябинск. По предварительной информации, водитель фуры 1983 года рождения при развороте не уступил дорогу ВАЗу, за рулем которого находилась женщина 2003 года рождения. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля „ВАЗ“ и его пассажир, мужчина 1996 года рождения», — уточнили в ведомстве.

На место направились сотрудники полиции и экстренных служб. Информация о степени тяжести травм пострадавших не уточняется. На опубликованных Госавтоинспекцией кадрах видно, что легковушка перевернулась.

Как сообщало URA.RU ранее, на 1842-м километре трассы М-5 «Урал» под Челябинском столкнулись три машины. В результате аварии погиб водитель Hyundai, еще три человека были госпитализированы. Причиной ДТП стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу.

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На трассе М-5 «Урал» в Сосновском районе Челябинской области в большегруз, который решил выполнил маневр, врезался ВАЗ под управлением 22-летней девушки. Вместе с ней в ДТП пострадал пассажир 1996 года рождения. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона. «Автомобили Volvo и ВАЗ столкнулись на 1857-м километре автодороги Москва-Челябинск. По предварительной информации, водитель фуры 1983 года рождения при развороте не уступил дорогу ВАЗу, за рулем которого находилась женщина 2003 года рождения. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля „ВАЗ“ и его пассажир, мужчина 1996 года рождения», — уточнили в ведомстве. На место направились сотрудники полиции и экстренных служб. Информация о степени тяжести травм пострадавших не уточняется. На опубликованных Госавтоинспекцией кадрах видно, что легковушка перевернулась. Как сообщало URA.RU ранее, на 1842-м километре трассы М-5 «Урал» под Челябинском столкнулись три машины. В результате аварии погиб водитель Hyundai, еще три человека были госпитализированы. Причиной ДТП стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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