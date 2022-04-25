Машина с останками пролежала в пруду более 20 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ленинский районный суд Тюмени прекратил уголовное дело против тюменца в связи с его смертью. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчина обвинялся в убийстве по неосторожности, которое произошло в 1998 году.

«По данным следствия, 25 сентября 1998 года Николай К. со своей знакомой приятно проводили время в автомобиле на берегу пруда „Студенческий“. Они выпивали, слушали музыку, а потом задремали. Николай проснулся от того, что машина тонула, в салоне было много воды. Он начал будить подругу, но не сумел, испугался и стал выбираться из погружавшегося в воду авто», — рассказали в суде.

В ведомстве добавили, что мужчина не стал сообщать о случившемся в милицию, испугавшись, что его обвинят в убийстве. О трагедии он рассказал другу, который долго хранил тайну. В 2018 году Николай К. умер.

В мае 2021 года машина с человеческими останками была найдена в пруду. Началось расследование, во время которого была подтверждена причастность умершего тюменца к происшествию — о случившемся рассказал его друг. Было установлено, что машина ночью скатилась в воду из-за неисправных тормозов.