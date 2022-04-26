На открытии школы присутствовали представители власти, учителя и гимназисты Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

На открытие долгожданной гимназии в Лабытнанги (ЯНАО) попали только избранные: губернатор региона Дмитрий Артюхов, представители администрации, учителя и гимназисты, участвующие в мероприятии. Как сообщают жители в соцсети «ВКонтакте», вход для остальных детей, желающих посмотреть как изменилась школа, был закрыт.

«Интересует вопрос. Для кого открывают гимназию? На открытие, которое так ждали все дети, приходить нельзя, придут только те, кто участвует в открытии. А послезавтра все дети придут просто на экскурсию по школе. Получается открытие только для губернатора, учителей и избранных детей?» — написал анонимный пользователь.

На изменения в гимназии также хотели посмотреть бывшие ученики. «Я, как человек со стороны, тоже посмотрела бы школу после ремонта. Когда-то там выпускалась. Хотелось бы посмотреть преображение школы», — добавила Вика Пастухова.

В управлении образования Лабытнанги ответили, что проведут экскурсию по гимназии для всех желающих. В администрации агентству сообщили, что открытие гимназии — это праздник только для учеников этого учреждения. «На обновленную гимназию презентовали дети — гимназисты. Именно они, как главные участники события, были сегодня героями праздника», — прокомментировали в мэрии.

Ранее источники URA.RU сообщали, что сроки сдачи гимназии неоднократно срывались, а учителей заставили доделывать за подрядчиком работу, чтобы привести школу в порядок перед открытием. Также агентство писало, что компания «Альянс-Строй» на время ремонта поселила в образовательное учреждение рабочих, за что прокуратура на подрядчика мэрии завела административные дела.

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