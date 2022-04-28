В Кургане рассказали о пострадавшем из-за пожаров младенце

29 апреля 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

Надышавшегося угарным газом от пожаров под Курганом младенца выписали из больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пострадавший из-за ландшафтных пожаров в Кургане двухмесячный младенец чувствует себя хорошо. Ребенка уже выписали из больницы, рассказала URA.RU мама малыша Елена Якушева. «Я с ребенком выбежала из дома, увидела, что уже не пройти из-за дыма и пожара, забежала к соседям. Через некоторое время приехали пожарные, надели маску ребенку и вывели нас. Потом приехала скорая, и нас увезли в Красный крест. Надышались угарным газом во время пожара. Но сейчас все в порядке, нас уже выписали из больницы», — рассказала URA.RU Елена Якушева. По словам собеседницы, дом от пожаров не пострадал. Сегодня семья вернулась из больницы домой в СНТ «Виктория». Ранее URA.RU писало, что при пожаре в районе дачных кооперативов возле шоссе Тюнина в Кургане пострадал ребенок 2022 года рождения. Малыш отравился угарным газом. Ландшафтный пожар площадью 60 га произошел в районе садового товарищества «Нива» 27 апреля. Из-за сильного ветра и жаркой погоды огонь быстро распространился по сухой траве. Повреждены 22 строения. В ликвидации пожара приняли участие 504 человека, на место выезжал начальник ГУ МЧС России по Курганской области Юрий Землянский, а также прокурор области Андрей Назаров. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Пострадавший из-за ландшафтных пожаров в Кургане двухмесячный младенец чувствует себя хорошо. Ребенка уже выписали из больницы, рассказала URA.RU мама малыша Елена Якушева. «Я с ребенком выбежала из дома, увидела, что уже не пройти из-за дыма и пожара, забежала к соседям. Через некоторое время приехали пожарные, надели маску ребенку и вывели нас. Потом приехала скорая, и нас увезли в Красный крест. Надышались угарным газом во время пожара. Но сейчас все в порядке, нас уже выписали из больницы», — рассказала URA.RU Елена Якушева. По словам собеседницы, дом от пожаров не пострадал. Сегодня семья вернулась из больницы домой в СНТ «Виктория». Ранее URA.RU писало, что при пожаре в районе дачных кооперативов возле шоссе Тюнина в Кургане пострадал ребенок 2022 года рождения. Малыш отравился угарным газом. Ландшафтный пожар площадью 60 га произошел в районе садового товарищества «Нива» 27 апреля. Из-за сильного ветра и жаркой погоды огонь быстро распространился по сухой траве. Повреждены 22 строения. В ликвидации пожара приняли участие 504 человека, на место выезжал начальник ГУ МЧС России по Курганской области Юрий Землянский, а также прокурор области Андрей Назаров.