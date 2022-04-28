Местные жители оценили патриотичность владельца магазина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель Салехарда (ЯНАО) украсил свой магазин буквой Z в поддержку российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Фотографию буквы, сколоченной из деревянных брусков в соцсети «ВКонтакте» опубликовали местные жители.

«Надежно закрепили гвоздями. Сразу видно — северный характер!», — написала в комментариях в группе «Подслушано в Салехарде» Кристина Лазарева. «Всегда приятно видеть, как патриоты поддерживают нашего президента и наших военных!» — написала Виктория Волкова.

На пост отреагировал владелец магазина, написав в комментариях, что он сделал это, потому что считает себя патриотом. «Здравствуйте, я Саид Магомед и хозяин магазина „Мясоед“. Это я установил букву Z, так как я патриот России», — написал мужчина.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске водители общественного транспорта в поддержку спецоперации России на Украине украсили свои автобусы буквами Z. В ЯНАО запустили акцию для того, чтобы поддержать российских солдат. Президент России Владимир Путин 24 февраля дал указ о начале спецоперации на Украине. По словам главы государства, она несет освободительный характер. Цель операции — защитить от геноцида население Донбасса, а не оккупировать территорию Украины. Символы спецоперации — латинские буквы Z и V — россияне заметили на военной технике РФ и начали использовать как знаки поддержки спецоперации.

Буква Z из подручных средств Фото из соцсетей