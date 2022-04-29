Лавров рассказал анекдот в ответ на обвинения в адрес РФ

30 апреля 2022 в 02:08 Размер текста - 17 +

Лавров прокомментировал заявления о нарушении Устава ООН анекдотом об эстонском зоопарке Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ранее Россию обвинили в нарушении Устава ООН из-за спецоперации на Украине. На это министр иностранных дел РФ Сергей Лавров решил ответить шуткой. Анекдот прозвучал в эфире арабоязычного новостного телеканала Al Arabiya. «В зоопарке Эстонии есть бассейн, где живут крокодилы. Мать с маленьким ребенком наблюдали за крокодилом. Рядом стоял парень, который пил пиво. Вдруг каким-то образом ребенок упал прямо в бассейн к крокодилам. Парень прыгнул в бассейн, спас ребенка и отдал его обратно матери. Она поблагодарила, сказав, что он храбрый эстонский парень. На что он ответил, что, «к сожалению», он не эстонец, а русский. На следующее утро эстонские газеты были озаглавлены: «Пьяный русский лишил крокодила обеда», — пошутил Лавров во время интервью арабоязычному новостному телеканалу Al Arabiya. В заключение он спросил, считают ли те, кто обвиняет РФ за то, что происходит сейчас на Украине, что власти Соединенные Штаты Америки делали все правильно, когда вели войны в Ираке, Сирии и Ливии. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов, а также исключение жертв среди мирных граждан. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Ранее Россию обвинили в нарушении Устава ООН из-за спецоперации на Украине. На это министр иностранных дел РФ Сергей Лавров решил ответить шуткой. Анекдот прозвучал в эфире арабоязычного новостного телеканала Al Arabiya. «В зоопарке Эстонии есть бассейн, где живут крокодилы. Мать с маленьким ребенком наблюдали за крокодилом. Рядом стоял парень, который пил пиво. Вдруг каким-то образом ребенок упал прямо в бассейн к крокодилам. Парень прыгнул в бассейн, спас ребенка и отдал его обратно матери. Она поблагодарила, сказав, что он храбрый эстонский парень. На что он ответил, что, «к сожалению», он не эстонец, а русский. На следующее утро эстонские газеты были озаглавлены: «Пьяный русский лишил крокодила обеда», — пошутил Лавров во время интервью арабоязычному новостному телеканалу Al Arabiya. В заключение он спросил, считают ли те, кто обвиняет РФ за то, что происходит сейчас на Украине, что власти Соединенные Штаты Америки делали все правильно, когда вели войны в Ираке, Сирии и Ливии. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов, а также исключение жертв среди мирных граждан.