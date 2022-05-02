02 мая 2022
01 мая 2022
30 апреля 2022

В Тобольске возле вечного огня произошло массовое ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
В ДТП около вечного огня попало четыре или пять машин Фото:

В Тобольске ночью произошло ДТП около вечного огня. Об этом рассказали в социальных сетях. Как утверждает автор сообщения, неизвестный водитель протаранил четыре машины и скрылся в неизвестном направлении.

«Жесткое ДТП у вечного огня. Повреждено 4 машины. Сообщают, что виновник на Hyundai въехал в 4 стоящие машины, и скрылся с места ДТП», — предполагает свою версию автор поста в группе «[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]» в социальной сети «ВКонтакте». URA.RU направило запрос в УГИБДД по Тюменской области. На момент публикации новости комментарий ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о тюменце, который пытался скрыться после ДТП. Ударив чужую иномарку, водитель забрал у пострадавшей автомобиль и собирался уехать на нем от силовиков. Полицейским пришлось применить табельное оружие.

Фото:

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени».

В Тобольске ночью произошло ДТП около вечного огня. Об этом рассказали в социальных сетях. Как утверждает автор сообщения, неизвестный водитель протаранил четыре машины и скрылся в неизвестном направлении. «Жесткое ДТП у вечного огня. Повреждено 4 машины. Сообщают, что виновник на Hyundai въехал в 4 стоящие машины, и скрылся с места ДТП», — предполагает свою версию автор поста в группе «[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]» в социальной сети «ВКонтакте». URA.RU направило запрос в УГИБДД по Тюменской области. На момент публикации новости комментарий ожидается. Ранее URA.RU сообщало о тюменце, который пытался скрыться после ДТП. Ударив чужую иномарку, водитель забрал у пострадавшей автомобиль и собирался уехать на нем от силовиков. Полицейским пришлось применить табельное оружие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...