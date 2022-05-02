В ДТП около вечного огня попало четыре или пять машин Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Тобольске ночью произошло ДТП около вечного огня. Об этом рассказали в социальных сетях. Как утверждает автор сообщения, неизвестный водитель протаранил четыре машины и скрылся в неизвестном направлении.

«Жесткое ДТП у вечного огня. Повреждено 4 машины. Сообщают, что виновник на Hyundai въехал в 4 стоящие машины, и скрылся с места ДТП», — предполагает свою версию автор поста в группе «[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]» в социальной сети «ВКонтакте». URA.RU направило запрос в УГИБДД по Тюменской области. На момент публикации новости комментарий ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о тюменце, который пытался скрыться после ДТП. Ударив чужую иномарку, водитель забрал у пострадавшей автомобиль и собирался уехать на нем от силовиков. Полицейским пришлось применить табельное оружие.

Фото: [ТТ] Типичный Тобольск! [official page]