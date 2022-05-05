Украина арестовала счета родственников Медведчука

05 мая 2022 в 14:03 Размер текста - 17 +

На арестованных счетах находилось более 40 млн гривен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд наложил арест на корпоративные права и счета предприятий, принадлежащих родственникам народных депутатов Украины Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом сообщает Государственное бюро расследований Украины. «На арестованных счетах находилось более 40 млн. грн. ДБР продолжает работу по выявлению незаконно приобретенного имущества Виктора Медведчука, Тараса Козака и их родственников», — говорится в заявлении, опубликованных в официальном telegram-канале ведомства. В среду, 4 мая, сотрудники территориального управления ДБР Львова провели обыски на объектах, связанных с семьями депутатов. Оперативные мероприятия проходили по шести адресам, один из них — в Киевской области, остальные — на территории Львовской области. Обыски проходили в рамках расследования уголовного дела по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 УК Украины). Родственники Козака и Медведчука являются фигурантами дела о незаконной добыче песка на двух карьерах в Львовской области. В ходе обысков были изъяты ценные картины, предметы антиквариата и другие драгоценности, сообщает ведомство. В ближайшее время ДБР потребует наложить на них арест и передать в Национальное агентство по управлению активами.

Суд наложил арест на корпоративные права и счета предприятий, принадлежащих родственникам народных депутатов Украины Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом сообщает Государственное бюро расследований Украины. «На арестованных счетах находилось более 40 млн. грн. ДБР продолжает работу по выявлению незаконно приобретенного имущества Виктора Медведчука, Тараса Козака и их родственников», — говорится в заявлении, опубликованных в официальном telegram-канале ведомства. В среду, 4 мая, сотрудники территориального управления ДБР Львова провели обыски на объектах, связанных с семьями депутатов. Оперативные мероприятия проходили по шести адресам, один из них — в Киевской области, остальные — на территории Львовской области. Обыски проходили в рамках расследования уголовного дела по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 УК Украины). Родственники Козака и Медведчука являются фигурантами дела о незаконной добыче песка на двух карьерах в Львовской области. В ходе обысков были изъяты ценные картины, предметы антиквариата и другие драгоценности, сообщает ведомство. В ближайшее время ДБР потребует наложить на них арест и передать в Национальное агентство по управлению активами.