27 января 2022
26 января 2022

Десятки населенных пунктов ЯНАО до сих пор не оснащены интернетом

© Служба новостей «URA.RU»
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Сервисы поисковых систем «Яндекс» и «Google». Иллюстрации. Екатеринбург, интернет, гугл, google, поисковая система
Жители ЯНАО не имеют доступа в интернет Фото:

Без интернета в ЯНАО до сих пор находятся жители 23 населенных пунктов. Изменение в перечень этих деревень и поселков опубликовано на сайте правительства региона в соответствующем документе.

«Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится перечень населенных пунктов Ямало-Ненецкого автономного округа, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“, в том числе точка доступа. Перечень населенных пунктов», — говорится в документе.

В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее сообщалось, что властям региона цифровизация на Ямале обойдется по цене Багамских островов. Также отмечалось, что ЯНАО вошел в число лидеров по цифровой зрелости.

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Без интернета в ЯНАО до сих пор находятся жители 23 населенных пунктов. Изменение в перечень этих деревень и поселков опубликовано на сайте правительства региона в соответствующем документе. «Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится перечень населенных пунктов Ямало-Ненецкого автономного округа, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“, в том числе точка доступа. Перечень населенных пунктов», — говорится в документе. В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее сообщалось, что властям региона цифровизация на Ямале обойдется по цене Багамских островов. Также отмечалось, что ЯНАО вошел в число лидеров по цифровой зрелости.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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