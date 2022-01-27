Десятки населенных пунктов ЯНАО до сих пор не оснащены интернетом

Жители ЯНАО не имеют доступа в интернет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Без интернета в ЯНАО до сих пор находятся жители 23 населенных пунктов. Изменение в перечень этих деревень и поселков опубликовано на сайте правительства региона в соответствующем документе.

«Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится перечень населенных пунктов Ямало-Ненецкого автономного округа, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“, в том числе точка доступа. Перечень населенных пунктов», — говорится в документе.

В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее сообщалось, что властям региона цифровизация на Ямале обойдется по цене Багамских островов. Также отмечалось, что ЯНАО вошел в число лидеров по цифровой зрелости.