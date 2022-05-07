Оленевод из ЯНАО погиб в тундре

Мужчина упал с нарт под копыта оленей
В Надымском районе (ЯНАО) тундровик погиб под копытами оленей. Об этом в ГКУ «Ямалспас» сообщили журналистам.
«По предварительным данным, 26-летний тундровик упал с нарт и его затоптали олени. ЧП случилось 6 мая в 80 км от поселка Ямбург», — сообщает «МК Ямал» со ссылкой на «Ямалспас».
За помощью обратились очевидцы происшествия. Мужчина скончался до приезда спасателей.
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