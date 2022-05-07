07 мая 2022
06 мая 2022

Оленевод из ЯНАО погиб в тундре

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, зима, лес, тундра, арктика, лесотундра
Мужчина упал с нарт под копыта оленей Фото:

В Надымском районе (ЯНАО) тундровик погиб под копытами оленей. Об этом в ГКУ «Ямалспас» сообщили журналистам.

«По предварительным данным, 26-летний тундровик упал с нарт и его затоптали олени. ЧП случилось 6 мая в 80 км от поселка Ямбург», — сообщает «МК Ямал» со ссылкой на «Ямалспас».

За помощью обратились очевидцы происшествия. Мужчина скончался до приезда спасателей.

Ранее URA.RU писало, что житель Ноябрьска погиб в пожаре. Личность погибшего устанавливается.

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В Надымском районе (ЯНАО) тундровик погиб под копытами оленей. Об этом в ГКУ «Ямалспас» сообщили журналистам. «По предварительным данным, 26-летний тундровик упал с нарт и его затоптали олени. ЧП случилось 6 мая в 80 км от поселка Ямбург», — сообщает «МК Ямал» со ссылкой на «Ямалспас». За помощью обратились очевидцы происшествия. Мужчина скончался до приезда спасателей. Ранее URA.RU писало, что житель Ноябрьска погиб в пожаре. Личность погибшего устанавливается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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