Оленевод из ЯНАО погиб в тундре

Мужчина упал с нарт под копыта оленей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Надымском районе (ЯНАО) тундровик погиб под копытами оленей. Об этом в ГКУ «Ямалспас» сообщили журналистам.

«По предварительным данным, 26-летний тундровик упал с нарт и его затоптали олени. ЧП случилось 6 мая в 80 км от поселка Ямбург», — сообщает «МК Ямал» со ссылкой на «Ямалспас».

За помощью обратились очевидцы происшествия. Мужчина скончался до приезда спасателей.

Ранее URA.RU писало, что житель Ноябрьска погиб в пожаре. Личность погибшего устанавливается.