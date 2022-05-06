06 мая 2022
05 мая 2022

Житель Ноябрьска погиб в пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Командно-штабная тренировка по ликвидации ЧС. Супряк, пожарный
Мужчину без признаков жизни обнаружили в частном одноэтажном доме Фото:

В Ноябрске (ЯНАО) пожарные нашли труп мужчины в частном доме. Личность погибшего устанавливается, сообщили в telegram-канале «Ноябрьский пожарно-спасательный гарнизон».

«В 10:16 утра поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном доме и пристроенным гаражом. Пожарные увидели открытое горение по всей площади строения, что свидетельствует о позднем сообщении о пожаре. В 10.55 в гараже найдено тело мужчины без признаков жизни», — уточнили в ведомстве.

Через час огонь ликвидировали. От огня пострадало 140 кв. метров. Причина возгорания, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Это уже второй случай пожара со смертельным исходом в Ноябрьске за последние дни. Так, 3 мая пожарные обнаружили мужчину, погибшего при пожаре в гараже.

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В Ноябрске (ЯНАО) пожарные нашли труп мужчины в частном доме. Личность погибшего устанавливается, сообщили в telegram-канале «Ноябрьский пожарно-спасательный гарнизон». «В 10:16 утра поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном доме и пристроенным гаражом. Пожарные увидели открытое горение по всей площади строения, что свидетельствует о позднем сообщении о пожаре. В 10.55 в гараже найдено тело мужчины без признаков жизни», — уточнили в ведомстве. Через час огонь ликвидировали. От огня пострадало 140 кв. метров. Причина возгорания, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Это уже второй случай пожара со смертельным исходом в Ноябрьске за последние дни. Так, 3 мая пожарные обнаружили мужчину, погибшего при пожаре в гараже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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