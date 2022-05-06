Житель Ноябрьска погиб в пожаре

Мужчину без признаков жизни обнаружили в частном одноэтажном доме Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ноябрске (ЯНАО) пожарные нашли труп мужчины в частном доме. Личность погибшего устанавливается, сообщили в telegram-канале «Ноябрьский пожарно-спасательный гарнизон».

«В 10:16 утра поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном доме и пристроенным гаражом. Пожарные увидели открытое горение по всей площади строения, что свидетельствует о позднем сообщении о пожаре. В 10.55 в гараже найдено тело мужчины без признаков жизни», — уточнили в ведомстве.

Через час огонь ликвидировали. От огня пострадало 140 кв. метров. Причина возгорания, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Это уже второй случай пожара со смертельным исходом в Ноябрьске за последние дни. Так, 3 мая пожарные обнаружили мужчину, погибшего при пожаре в гараже.