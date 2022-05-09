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06 мая 2022

Спортивный экс-чиновник из ЯНАО пойдет под суд за хищение

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Женщина выписала премию самой себе Фото:

Следственный комитет по Ямало-Ненецкому автономному округу завершил расследование дела в отношении экс-директора ГАУ ЯНАО «Центр олимпийской подготовки». Дело отправлено в суд, сообщает пресс-служба ведомства.

«Женщина обвиняется в преступлении по ч.4 ст. 160 УК РФ- хищение чужого имущества с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Она выписала себе премию из сэкономленных средств учреждения», — уточняют в СКР.

Своими преступными действиями обвиняемая причинила ГАУ ЯНАО «Центр олимпийской подготовки» имущественный ущерб в особо крупном размере. Следствие собрало достаточно доказательств вины женщины.

Ранее в ЯНАО судили заместителя главврача Надымской центральной районной больницы по хозвопросам Вадима Железняка. Он обвинялся в получении взяток и в махинациях с госконтрактами.

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Следственный комитет по Ямало-Ненецкому автономному округу завершил расследование дела в отношении экс-директора ГАУ ЯНАО «Центр олимпийской подготовки». Дело отправлено в суд, сообщает пресс-служба ведомства. «Женщина обвиняется в преступлении по ч.4 ст. 160 УК РФ- хищение чужого имущества с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Она выписала себе премию из сэкономленных средств учреждения», — уточняют в СКР. Своими преступными действиями обвиняемая причинила ГАУ ЯНАО «Центр олимпийской подготовки» имущественный ущерб в особо крупном размере. Следствие собрало достаточно доказательств вины женщины. Ранее в ЯНАО судили заместителя главврача Надымской центральной районной больницы по хозвопросам Вадима Железняка. Он обвинялся в получении взяток и в махинациях с госконтрактами.
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