Спортивный экс-чиновник из ЯНАО пойдет под суд за хищение

Следственный комитет по Ямало-Ненецкому автономному округу завершил расследование дела в отношении экс-директора ГАУ ЯНАО «Центр олимпийской подготовки». Дело отправлено в суд, сообщает пресс-служба ведомства.
«Женщина обвиняется в преступлении по ч.4 ст. 160 УК РФ- хищение чужого имущества с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Она выписала себе премию из сэкономленных средств учреждения», — уточняют в СКР.
Своими преступными действиями обвиняемая причинила ГАУ ЯНАО «Центр олимпийской подготовки» имущественный ущерб в особо крупном размере. Следствие собрало достаточно доказательств вины женщины.
Ранее в ЯНАО судили заместителя главврача Надымской центральной районной больницы по хозвопросам Вадима Железняка. Он обвинялся в получении взяток и в махинациях с госконтрактами.
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