Спортивный экс-чиновник из ЯНАО пойдет под суд за хищение

10 мая 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

Женщина выписала премию самой себе Фото: Илья Московец © URA.RU Следственный комитет по Ямало-Ненецкому автономному округу завершил расследование дела в отношении экс-директора ГАУ ЯНАО «Центр олимпийской подготовки». Дело отправлено в суд, сообщает пресс-служба ведомства. «Женщина обвиняется в преступлении по ч.4 ст. 160 УК РФ- хищение чужого имущества с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Она выписала себе премию из сэкономленных средств учреждения», — уточняют в СКР. Своими преступными действиями обвиняемая причинила ГАУ ЯНАО «Центр олимпийской подготовки» имущественный ущерб в особо крупном размере. Следствие собрало достаточно доказательств вины женщины. Ранее в ЯНАО судили заместителя главврача Надымской центральной районной больницы по хозвопросам Вадима Железняка. Он обвинялся в получении взяток и в махинациях с госконтрактами. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» .

Следственный комитет по Ямало-Ненецкому автономному округу завершил расследование дела в отношении экс-директора ГАУ ЯНАО «Центр олимпийской подготовки». Дело отправлено в суд, сообщает пресс-служба ведомства. «Женщина обвиняется в преступлении по ч.4 ст. 160 УК РФ- хищение чужого имущества с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Она выписала себе премию из сэкономленных средств учреждения», — уточняют в СКР. Своими преступными действиями обвиняемая причинила ГАУ ЯНАО «Центр олимпийской подготовки» имущественный ущерб в особо крупном размере. Следствие собрало достаточно доказательств вины женщины. Ранее в ЯНАО судили заместителя главврача Надымской центральной районной больницы по хозвопросам Вадима Железняка. Он обвинялся в получении взяток и в махинациях с госконтрактами.