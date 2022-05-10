Хирург месяц проработал волонтером в ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Хирург из Тобольска (Тюменская область) Алексей Ветров месяц отработал в прифронтовом госпитале в ДНР, где оказывал помощь российским солдатам, мирным жителям и бойцам ВСУ, сдавшимся в плен. Об этом рассказал сам врач, интервью размещено в канале Информационного центра правительства области в Telegram.

«Я проявил свою гражданскую позицию, заполнил анкету и отправился волонтером на Донбасс. Пробыл там месяц. Работал под Мариуполем, в прифронтовом госпитале на первой линии. Оказывал помощь раненым бойцам российской армии, мирным жителям. Приходилось лечить и бойцов украинской армии, сдавшихся в плен», — рассказал Алексей Ветров.

Спецоперация РФ на Украине стартовала 24 февраля. Демилитаризацией и денацификацией соседнего государства занимаются профессиональные российские военные. Для оказания им помощи из РФ в ДНР направляются волонтеры-медики.