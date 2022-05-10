10 мая 2022
09 мая 2022

Тобольский хирург рассказал, как спасал пленных бойцов ВСУ в ДНР. Видео

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Хирург месяц проработал волонтером в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Хирург из Тобольска (Тюменская область) Алексей Ветров месяц отработал в прифронтовом госпитале в ДНР, где оказывал помощь российским солдатам, мирным жителям и бойцам ВСУ, сдавшимся в плен. Об этом рассказал сам врач, интервью размещено в канале Информационного центра правительства области в Telegram.

«Я проявил свою гражданскую позицию, заполнил анкету и отправился волонтером на Донбасс. Пробыл там месяц. Работал под Мариуполем, в прифронтовом госпитале на первой линии. Оказывал помощь раненым бойцам российской армии, мирным жителям. Приходилось лечить и бойцов украинской армии, сдавшихся в плен», — рассказал Алексей Ветров.

Спецоперация РФ на Украине стартовала 24 февраля. Демилитаризацией и денацификацией соседнего государства занимаются профессиональные российские военные. Для оказания им помощи из РФ в ДНР направляются волонтеры-медики.

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Хирург из Тобольска (Тюменская область) Алексей Ветров месяц отработал в прифронтовом госпитале в ДНР, где оказывал помощь российским солдатам, мирным жителям и бойцам ВСУ, сдавшимся в плен. Об этом рассказал сам врач, интервью размещено в канале Информационного центра правительства области в Telegram. «Я проявил свою гражданскую позицию, заполнил анкету и отправился волонтером на Донбасс. Пробыл там месяц. Работал под Мариуполем, в прифронтовом госпитале на первой линии. Оказывал помощь раненым бойцам российской армии, мирным жителям. Приходилось лечить и бойцов украинской армии, сдавшихся в плен», — рассказал Алексей Ветров. Спецоперация РФ на Украине стартовала 24 февраля. Демилитаризацией и денацификацией соседнего государства занимаются профессиональные российские военные. Для оказания им помощи из РФ в ДНР направляются волонтеры-медики.
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