В Тюменской области впервые выберут самую красивую деревню

В области впервые выберут самую красивую деревню Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лучший проект в сфере туризма малых территорий и самую красивую деревню впервые выберут в Тюменской области. Об этом сообщили на сайте департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

«Для участия в конкурсе приглашаются населенные пункты и любые объекты туристической инфраструктуры от производства до сельской усадьбы, самую красивую деревню выберут путем открытого голосования на сайте организатора. Заявки принимаются до 15 июня. Подать заявку можно в двух номинациях — „Самая красивая деревня Тюменской области“ и „Лучший проект в сфере туризма малых территорий“. Самую красивую деревню выберут путем открытого голосования на сайте организатора. Победители будут названы на ежегодном форуме по сельскому предпринимательству в июле», — указано на сайте департамента.

Конкурс является частью нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В настоящий момент заявку на участие в проекте уже подали: деревни Тугалово и Черная речка, а также гостиничный комплекс «Ретро» и термальный парк «Фешенель» в Ялуторовске, музей-усадьба «Комиссариатский дом», историко-краеведческий центр Нижнетавдинского района.