Выпускники медицинских вузов получат до 1,5 млн рублей в Тюмени

Принять участие в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» могут выпускники, которые возвращаются работать в свои населенные пункты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выпускникам медицинских учреждений предлагают от 500 тысяч до 1,5 млн рублей в Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр Правительства Тюменской области.

«Теперь программы „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“ распространяются на выпускников, в том числе „целевиков“, которые возвращаются работать в свои населенные пункты. Участие в программе предусматривает единовременные выплаты для специалистов. Врачам — 1 миллион рублей и 1,5 миллиона рублей в труднодоступных местах. Фельдшерам, акушерам и медсестрам — 500 тысяч рублей и 750 тысяч в труднодоступных местах», — передает информационный центр.

Раньше, чтобы принять участие в программе, специалистам необходимо было переезжать в город или сельскую местность с населением до 50 тысяч человек. С начала 2021 года и по настоящее время в Тюменской области выплаты по программе получили 48 врачей и 40 средних медицинских работников.