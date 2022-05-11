Выпускники медицинских вузов получат до 1,5 млн рублей в Тюмени

Выпускникам медицинских учреждений предлагают от 500 тысяч до 1,5 млн рублей в Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр Правительства Тюменской области.
«Теперь программы „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“ распространяются на выпускников, в том числе „целевиков“, которые возвращаются работать в свои населенные пункты. Участие в программе предусматривает единовременные выплаты для специалистов. Врачам — 1 миллион рублей и 1,5 миллиона рублей в труднодоступных местах. Фельдшерам, акушерам и медсестрам — 500 тысяч рублей и 750 тысяч в труднодоступных местах», — передает информационный центр.
Раньше, чтобы принять участие в программе, специалистам необходимо было переезжать в город или сельскую местность с населением до 50 тысяч человек. С начала 2021 года и по настоящее время в Тюменской области выплаты по программе получили 48 врачей и 40 средних медицинских работников.
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Выпускникам медицинских учреждений предлагают от 500 тысяч до 1,5 млн рублей в Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр Правительства Тюменской области. «Теперь программы „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“ распространяются на выпускников, в том числе „целевиков“, которые возвращаются работать в свои населенные пункты. Участие в программе предусматривает единовременные выплаты для специалистов. Врачам — 1 миллион рублей и 1,5 миллиона рублей в труднодоступных местах. Фельдшерам, акушерам и медсестрам — 500 тысяч рублей и 750 тысяч в труднодоступных местах», — передает информационный центр. Раньше, чтобы принять участие в программе, специалистам необходимо было переезжать в город или сельскую местность с населением до 50 тысяч человек. С начала 2021 года и по настоящее время в Тюменской области выплаты по программе получили 48 врачей и 40 средних медицинских работников.