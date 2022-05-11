Губернатор Моор изменил состав тюменского правительства

Глава Уватского района Вячеслав Елизаров введен в состав правительства Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Новый глава Уватского района Вячеслав Елизаров введен в состав правительства Тюменской области на общественных началах. Соответствующий документ за подписью губернатора Александра Моора опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения внесены в постановление «Об утверждении состава правительства Тюменской области». «Включить [в состав правительства] Елизарова Вячеслава Ивановича, главу администрации Уватского муниципального района», — говорится в документе.

Елизаров был избран главой муниципалитета 28 апреля. На своем посту он сменил Сергея Путмина, возглавившего управление делами регионального правительства.