11 мая 2022

Губернатор Моор изменил состав тюменского правительства

© Служба новостей «URA.RU»
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Административные здания. Тюмень, правительство тюменской области, тюмень, виды тюмени
Глава Уватского района Вячеслав Елизаров введен в состав правительства Тюменской области Фото:

Новый глава Уватского района Вячеслав Елизаров введен в состав правительства Тюменской области на общественных началах. Соответствующий документ за подписью губернатора Александра Моора опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения внесены в постановление «Об утверждении состава правительства Тюменской области». «Включить [в состав правительства] Елизарова Вячеслава Ивановича, главу администрации Уватского муниципального района», — говорится в документе.

Елизаров был избран главой муниципалитета 28 апреля. На своем посту он сменил Сергея Путмина, возглавившего управление делами регионального правительства.

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Новый глава Уватского района Вячеслав Елизаров введен в состав правительства Тюменской области на общественных началах. Соответствующий документ за подписью губернатора Александра Моора опубликован на официальном портале правовой информации. Изменения внесены в постановление «Об утверждении состава правительства Тюменской области». «Включить [в состав правительства] Елизарова Вячеслава Ивановича, главу администрации Уватского муниципального района», — говорится в документе. Елизаров был избран главой муниципалитета 28 апреля. На своем посту он сменил Сергея Путмина, возглавившего управление делами регионального правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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